Який шампунь купити для тонкого волосся: зміцнить пасма та збільшить об'єм

Отримати гарне волосся доволі просто. Секрет полягає у догляді, який починається із вибору правильного шампуню. Чимало жінок мають тонке та слабке волосся, покращити вигляд якого можна завдяки засобам, що нададуть об’єму.

Для тонкого та рідкого волосся, яке схильне до ламкості, варто обирати формули, які очистять бруд, залишки стайлінгових засобів та живитимуть волосся, не обтяжуючи його, пише 24 Канал з посиланням на In Journal.

Є кілька шампунів, які чудово зміцнюють волосся та надають йому об’єму. У їхньому складі міститься біотин, вітаміни, кератин та полімери. Кожного дня волосся мити не варто, бо це лише призведе до їхнього висихання. Оптимально його мити хоча б через день.

Який шампунь обрати для тонкого волосся?

Kérastase – шампунь Densifique

Цей зволожувальний шампунь не обтяжує волосся. У формулі засобу є гіалуронова кислота й кераміди, які зміцнюють волосся й запобігають подальшому пошкодженню.



Шампуні для тонкого волосся / Фото In Journal

OGX – шампунь з біотином та колагеном

Цей шампунь є найкращим для тонкого волосся, збагачений біотином, колагеном та пшеничним протеїном. Засіб живить волосся від коренів до кінчиків. Вже після першого миття буде помітним об’єм, а з часом відновить блиск.



Шампуні для тонкого волосся / Фото In Journal

L'oréal Paris – шампунь Elseve Full Resist

За ціною цей шампунь доволі доступний. Формула бренду L'oréal була спеціально створена для догляду за тонким волоссям. У ньому містяться всі необхідні інгредієнти: біотин, вітамін В5 та арганін. Засіб чудово зміцнює волосся, набуває об’єму та стає стійким до ламкості.



Шампуні для тонкого волосся / Фото In Journal

Стилісти розповіли, що є кілька стрижок, які не потребують укладок та особливого догляду, пише Cosmopolitan. До зачісок входять довгі шаруваті пасма, італійський боб, чубчик, лоб з проділом посередині та довгий косий чубчик набік.

Яка зачіска повернулася в моду?