Який шампунь купити для тонкого волосся: зміцнить пасма та збільшить об'єм
- Для тонкого волосся рекомендуються шампуні з біотином, вітамінами, кератином та полімери для зміцнення та об'єму.
- Kérastase Densifique, OGX з біотином та колагеном, і L'oréal Paris Elseve Full Resist є ефективними шампунями для догляду за тонким волоссям.
Отримати гарне волосся доволі просто. Секрет полягає у догляді, який починається із вибору правильного шампуню. Чимало жінок мають тонке та слабке волосся, покращити вигляд якого можна завдяки засобам, що нададуть об’єму.
Для тонкого та рідкого волосся, яке схильне до ламкості, варто обирати формули, які очистять бруд, залишки стайлінгових засобів та живитимуть волосся, не обтяжуючи його, пише 24 Канал з посиланням на In Journal.
Читайте також Як зробити тонке волосся густішим: стильні стрижки, які дійсно працюють
Є кілька шампунів, які чудово зміцнюють волосся та надають йому об’єму. У їхньому складі міститься біотин, вітаміни, кератин та полімери. Кожного дня волосся мити не варто, бо це лише призведе до їхнього висихання. Оптимально його мити хоча б через день.
Який шампунь обрати для тонкого волосся?
Kérastase – шампунь Densifique
Цей зволожувальний шампунь не обтяжує волосся. У формулі засобу є гіалуронова кислота й кераміди, які зміцнюють волосся й запобігають подальшому пошкодженню.
Шампуні для тонкого волосся / Фото In Journal
OGX – шампунь з біотином та колагеном
Цей шампунь є найкращим для тонкого волосся, збагачений біотином, колагеном та пшеничним протеїном. Засіб живить волосся від коренів до кінчиків. Вже після першого миття буде помітним об’єм, а з часом відновить блиск.
Шампуні для тонкого волосся / Фото In Journal
L'oréal Paris – шампунь Elseve Full Resist
За ціною цей шампунь доволі доступний. Формула бренду L'oréal була спеціально створена для догляду за тонким волоссям. У ньому містяться всі необхідні інгредієнти: біотин, вітамін В5 та арганін. Засіб чудово зміцнює волосся, набуває об’єму та стає стійким до ламкості.
Шампуні для тонкого волосся / Фото In Journal
Стилісти розповіли, що є кілька стрижок, які не потребують укладок та особливого догляду, пише Cosmopolitan. До зачісок входять довгі шаруваті пасма, італійський боб, чубчик, лоб з проділом посередині та довгий косий чубчик набік.
Яка зачіска повернулася в моду?
Індійська коса повернулася в моду цієї осені. Її потрібно заплітати на маківці та поступово вплітати пасма. Виглядає ця зачіска красиво та елегантно.
Коса підходить для всіх типів волосся. Стилісти радять носити цю зачіску з базовим та простим вбранням, а також поєднувати з вишуканими костюмами та блузами.
Часті питання
Які шампуні рекомендовані для тонкого та рідкого волосся?
Рекомендуються шампуні з біотином, вітамінами, кератином та полімерами — такі як Kérastase Densifique, OGX з біотином та колагеном, і L'oréal Paris Elseve Full Resist.
Чому не варто мити волосся кожного дня?
Миття волосся щодня може призвести до його висихання — краще мити його хоча б через день, щоб зберегти вологу.
Яка зачіска повернулася в моду цієї осені?
Індійська коса повернулася в моду — її заплітають на маківці, поступово вплітаючи пасма, що робить зачіску красивою та елегантною.