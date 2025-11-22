Для тонкого та рідкого волосся, яке схильне до ламкості, варто обирати формули, які очистять бруд, залишки стайлінгових засобів та живитимуть волосся, не обтяжуючи його, пише 24 Канал з посиланням на In Journal.

Є кілька шампунів, які чудово зміцнюють волосся та надають йому об’єму. У їхньому складі міститься біотин, вітаміни, кератин та полімери. Кожного дня волосся мити не варто, бо це лише призведе до їхнього висихання. Оптимально його мити хоча б через день.

Який шампунь обрати для тонкого волосся?

Kérastase – шампунь Densifique

Цей зволожувальний шампунь не обтяжує волосся. У формулі засобу є гіалуронова кислота й кераміди, які зміцнюють волосся й запобігають подальшому пошкодженню.



Шампуні для тонкого волосся / Фото In Journal

OGX – шампунь з біотином та колагеном

Цей шампунь є найкращим для тонкого волосся, збагачений біотином, колагеном та пшеничним протеїном. Засіб живить волосся від коренів до кінчиків. Вже після першого миття буде помітним об’єм, а з часом відновить блиск.



Шампуні для тонкого волосся / Фото In Journal

L'oréal Paris – шампунь Elseve Full Resist

За ціною цей шампунь доволі доступний. Формула бренду L'oréal була спеціально створена для догляду за тонким волоссям. У ньому містяться всі необхідні інгредієнти: біотин, вітамін В5 та арганін. Засіб чудово зміцнює волосся, набуває об’єму та стає стійким до ламкості.



Шампуні для тонкого волосся / Фото In Journal

