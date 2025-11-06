Почему нельзя стирать шерстяной свитер: уход должен быть совсем другим

Шерстяные вещи могут прослужить очень долго, но для этого нужно за ними правильно ухаживать. Свитера из натуральной ткани достаточно теплые, хорошо отводят влагу и дышат. Чтобы сохранить вещь на несколько сезонов, советуем узнать главные секреты ухода.

Дизайнер трикотажа Женевьев Суини рассказала несколько важных правил, которые всем, кто любит шерсть нужно принять во внимание, пишет 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

Почему нельзя стирать шерстяной свитер?

Свитеру из шерсти может навредить горячая вода, поэтому вместо стирки лучше повесить вещь на свежем воздухе. В волокнах шерсти содержится натуральный ланонин, который отталкивает запахи, поэтому освежить свитер поможет обычное проветривание.

Достаточно лишь повесить свитер на вешалку на открытом балконе, чтобы он снова пах свежестью.

Вместо стирки лучше воспользоваться отпариванием. Пар освежает ткань вязаных вещей и возвращает форму без всякого вреда. А еще отпаривание уничтожает бактерии и устраняет запахи. Процедура с отпаривателем не повредит волокна, поэтому довольно безопасна.



Шерстяные свитера нельзя стирать / Фото Pexels

Если же свитер из шерсти сел, то после отпаривания его можно растянуть, чтобы он приобрел правильную форму и размер. Есть другой лайфхак – замачивание в воде с детским шампунем. Главное – не тереть ткань и не использовать горячую воду.

После этой процедуры легонько отожмите лишнюю воду со свитера и разложите его на полотенце, чтобы он высох естественным образом. Сушить шерсть в стиральной машине категорически запрещено.

Вещи из натуральной ткани очень любит моль. Чтобы свитер остался целым и невредимым, положите в шкаф лаванду, кедровую стружку или же храните вещь в герметичном контейнере.

Ресурс Express пишет, что если на одежде есть небольшое пятно, то лучше его точечно очистить, а не стирать все изделие сразу. Сначала нужно промокнуть пятно смесью теплой воды и стирального порошка, но не тереть, чтобы не повредить волокна. Для чистки пятна стоит воспользоваться чистой губкой, а после завершения процедуры промочить пятно чистой водой и полотенцем.

Какие еще лайфхаки надо знать?