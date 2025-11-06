Чому не можна прати вовняний светр: догляд має бути зовсім іншим

Вовняні речі можуть прослужити дуже довго, але для цього потрібно за ними правильно доглядати. Светри з натуральної тканини є досить теплими, добре відводять вологу й дихають. Щоб зберегти річ на кілька сезонів, радимо дізнатися головні секрети догляду.

Дизайнерка трикотажу Женев’єв Суїні розповіла кілька важливих правил, які всім, хто любить вовну потрібно взяти до уваги, пише 24 Канал з посиланням на The Guardian.

Чому не можна прати вовняний светр?

Светру з вовни може нашкодити гаряча вода, тому замість прання краще повісити річ на свіжому повітря. У волокнах шерсті міститься натуральний ланонін, який відштовхує запахи, тому освіжити светр допоможе звичайне провітрювання.

Достатньо лише повісити светр на вішак на відкритому балконі, щоб він знову пахнув свіжістю.

Замість прання краще скористатися відпарюванням. Пара освіжає тканину в’язаних речей та повертає форму без будь-якої шкоди. А ще відпарювання знищує бактерії та усуває запахи. Процедура з відпарювачем не пошкодить волокна, тому є доволі безпечною.



Вовняні светри не можна прати / Фото Pexels

Якщо ж светр з вовни сів, то після відпарювання його можна розтягнути, щоб він набув правильної форми та розміру. Є інший лайфхак – замочування у воді з дитячим шампунем. Головне – не терти тканину й не використовувати гарячу воду.

Після цієї процедури легенько відіжміть зайву воду зі светра й розкладіть його на рушник, щоб він висохнув природним чином. Сушити вовну в пральній машині категорично заборонено.

Речі з натуральної тканини дуже любить міль. Щоб светр залишився цілим та неушкодженим, покладіть в шафу лаванду, кедрову стружку або ж зберігайте річ в герметичному контейнері.

Ресурс Express пише, що якщо на одязі є невелика пляма, то краще її точково очистити, а не прати увесь виріб одразу. Спочатку потрібно промокнути пляму сумішшю теплої води й прального порошку, але не терти, щоб не пошкодити волокна. Для чищення плями варто скористатися чистою губкою, а після завершення процедури промочити пляму чистою водою і рушником.

Які ще лайфхаки треба знати?