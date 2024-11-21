Именно эту мелодию французский люксовый бренд решил использовать для новогоднего видеоролика, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Chanel.

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"Щедрик" в рекламе Chanel

В видеоролике снялась известная итальянская модель Виттория Черетти, которая является ангелом бельевого бренда Victoria's Secret. Девушка даже некоторое время встречалась с Леонардо Ди Каприо.

Видеоистория знаменитого Модного Дома рассказывает о девочке, которую сыграла Виттория, которая живет в бесснежной стране, но мечтает о холодном зимнем ветре и снеге. В один прекрасный день ее желание осуществляется и все вокруг нее покрывается снежинками. Всю эту сказочно-рождественскую атмосферу украшает невероятная мелодия Николая Леонтовича.

"Carol of the Bells" уже стала известной рождественской песней, за основу которого взята щедривка "Щедрик" и музыка украинского композитора.

Реклама Chanel с украинским "Щедриком": смотрите видео

Николай Леонтович создал "Щедрик" в 1916 году. Мелодия стала одной из самых известных рождественских композиций в мире. В 1922 году Украинский национальный хор исполнил "Щедрик" в Нью-Йорке во время концертного тура. Это стало началом его международного успеха.

Американский композитор украинского происхождения Питер Вильховский в 1936 году написал английский текст, известный как "Carol of the Bells". С тех пор эта мелодия является рождественским гимном в США и во всем мире.