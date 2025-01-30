Один головной убор, который станет хитом весны: эта вещь кардинально изменит образ

Модницы уже начинают активно носить головные уборы, которые будут дополнять их образы в начале весны. Инфлюенсеры начали интриговать акцентными шляпками, примеряя разные формы, фактуры и объемы.

Для многих уже не составляет труда примерить на себе вещь в леопардовом принте или одеть яркий наряд, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan. Настоящим вызовом для многих до сих пор являются головные уборы.

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Шляпа-таблетка – тренд весны 2025 года

Если шапки бини или кепки уже могут примерить все, а в случае с шапками в зимнее время – это необходимость, то дополнять образ шляпой способны не все. Уже весной начнется настоящий бум на эти головные уборы. Они будут разных форм и цветов и завоюют гардеробы главных модниц.

Девушки демонстрируют в своих выходах ретрошляпки, которые декорированы перьями и бархатом, твидовые кепи и огромные шляпы, которые защитят от солнца. Но самой популярной станет шляпа-таблетка.

Эта элегантная вещь выглядит на современных образах достаточно интересно, будто принесена из другой эпохи, идеально дополнит трендовый образ сезона. Впервые модель этого головного убора появилась на подиуме бренда Alaïa во время сезона SS'24. Впоследствии трендовую шляпку представили бренды The Row, Prada, Chloé и Altuzarra, экспериментируя с формой, декором и фактурами.

Стильные инфлюенсеры сразу подхватили этот тренд, приняв за настоящий модный вызов. Модные начали удачно интегрировать эту вещь в свои гардеробы, поэтому уже вскоре этот головной убор станет настоящим хитом весны.

К белоснежным монохромным образам девушки подбирают шляпку в леопардовый принт, чтобы внести разнообразие.



Стильные образы со шляпой-таблеткой / Фото Cosmopolitan

А вот аутфит выдержанный в черных тонах разбавляют молочным головным убором.



Модные образы со шляпой-таблеткой / Фото Cosmopolitan

Удачно выглядит микс двух цветов – молочного и черного. Модница попыталась совместить молочное пальто с палантином вместе с пушистой шляпой, черной обувью и сумкой.



Стильные образы со шляпой-таблеткой / Фото Cosmopolitan

Монохром всегда считался дорогим на вид, поэтому советуем черные пальто с сумкой стилизовать шляпой-таблеткой в тон.



Интересные образы со шляпой-таблеткой / Фото Cosmopolitan



Стильные образы со шляпой-таблеткой / Фото Cosmopolitan

В общем в инстаграме и пинтересте можно найти много стилизаций модных девушек, поэтому вам точно будет откуда взять порцию вдохновения для весенних идей.