Для багатьох вже не складає труднощів приміряти на собі річ в леопардовому принті чи одягнути яскраве вбрання, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan. Справжнім викликом для багатьох досі є головні убори.

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Капелюх-таблетка – тренд весни 2025

Якщо шапки біні чи кепки вже можуть приміряти всі, а у випадку з шапками в зимову пору – це необхідність, то доповнювати образ капелюхом здатні не всі. Вже навесні розпочнеться справжній бум на ці головні убори. Вони будуть різних форм та кольорів й завоюють гардероби головних модниць.

Дівчата демонструють у своїх виходах ретрокапелюшки, які декоровані пір’ям та оксамитом, твідові кепі та величезні капелюхи, які захистять від сонця. Та найпопулярнішою стане капелюх-таблетка.

Ця елегантна річ виглядає на сучасних образах досить цікаво, ніби принесена з іншої епохи, ідеально доповнить трендовий образ сезону. Вперше модель цього головного убору з’явилася на подіумі бренду Alaïa під час сезону SS’24. Згодом трендовий капелюшок представили бренди The Row, Prada, Chloé та Altuzarra, експериментуючи з формою, декором та фактурами.

Стильні інфлюенсерки одразу підхопили цей тренд, прийнявши за справжній модний виклик. Модні почали вдало інтегрувати цю річ у свої гардероби, тож вже невдовзі цей головний убір стане справжнім хітом весни.

До білосніжних монохромних образів дівчата підбирають капелюшок в леопардовий принт, щоб внести різноманіття.



Стильні образи з капелюхом-таблеткою / Фото Cosmopolitan

А от аутфіт витриманий в чорних тонах розбавляють молочним головним убором.



Модні образи з капелюхом-таблеткою / Фото Cosmopolitan

Вдало виглядає мікс двох кольорів – молочного та чорного. Модниця спробувала поєднати молочне пальто з палантином разом з пухнастим капелюхом, чорним взуттям та сумкою.



Стильні образи з капелюхом-таблеткою / Фото Cosmopolitan

Монохром завжди вважався дорогим на вигляд, тому радимо чорні пальта з сумкою стилізувати капелюхом-таблеткою в тон.



Цікаві образи з капелюхом-таблеткою / Фото Cosmopolitan



Стильні образи з капелюхом-таблеткою / Фото Cosmopolitan

Загалом в інстаграмі та пінтересті можна знайти багато стилізацій модних дівчат, тож вам точно буде звідки взяти порцію натхнення для весняних ідей.