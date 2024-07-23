Никогда не поздно: американская журналистка окончила школу в 94 года

Американская журналистка и телеведущая, многолетняя колумнистка издания New York Post Синди Адамс получила свидетельство об общем среднем образовании в 94 года. Диплом ей лично вручили губернатор штата и мэр Нью-Йорка.

Синди Адамс должна была окончить школу еще в 1946 году. Однако тогда девушка не могла выполнить одно из выпускных заданий, а потому диплом о получении среднего образования ей так и не выдали.

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Журналистка получила диплом через 78 лет

16 июля 2024 года колумнистка Синди Адамс получила диплом о получении общего среднего образования. Хотя 94-летняя женщина не окончила школу и не училась в школе, однако она построила успешную карьеру и без них.

Синди Адамс рассказала, что должна была окончить школу в 1946 году. Она экстерном прошла курсы, ведь вместо 4 лет в старшей школе, провела всего 3. Одним из обязательных выпускных заданий было Home Economics – это урок так называемой "домашней экономики", на котором женщин учили домашним делам.

Так, чтобы получить школьный аттестат, Синди должна была самостоятельно сшить платье. Однако девушка не умела обращаться с иглой, поэтому прибегла к хитрости. Она заказала платье у портного, однако директор понял, что платье шила не Синди, а профессионал. Тогда директор школы заявил, что девушка не получит диплом из школы, а значит – не сможет поступить в колледж.

Впрочем, это не разрушило планов Синди Адамс. Она построила невероятную карьеру, стала известной журналисткой, колумнисткой и телеведущей. Невероятного успеха женщина достигла и без дипломов.

Однако 16 июля 2024 года, в той же школе, что и 78 лет назад – школе Эндрю Джексона в Кембриа-Хайтс в Квинсе, Синди Адамс в конце концов получила школьный диплом о получении среднего образования.

Известная журналистка получила школьный диплом в 94 года – больше в галерее

Сама Синди Адамс считает, что отсутствие школьного диплома не помешало ей, а даже наоборот. Журналистка считает, что, возможно, она бы никогда не достигла успеха, если бы поступила в колледж.