Сінді Адамс мала закінчити школу ще у 1946 році. Однак тоді дівчина не могла виконати одне з випускних завдань, а тому диплом про здобуття середньої освіти їй так і не видали.

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Журналістка отримала диплом через 78 років

16 липня 2024 року колумністка Сінді Адамс отримала диплом про здобуття загальної середньої освіти. Хоча 94-річна жінка не закінчила школу й не навчалася у школі, однак вона побудувала успішну кар'єру й без них.

Сінді Адамс розповіла, що мала закінчити школу у 1946 році. Вона екстерном пройшла курси, адже замість 4 років у старшій школі, провела усього 3. Одним з обов'язкових випускних завдань було Home Economics – це урок так званої "домашньої економіки", на якому жінок навчали домашніх справ.

Так, щоб отримати шкільний атестат, Сінді повинна була самостійно зшити сукню. Однак дівчина не вміла поводитися з голкою, тому вдалася до хитрощів. Вона замовила сукню у кравця, однак директор зрозумів, що сукню шила не Сінді, а професіонал. Тоді директор школи заявив, що дівчина не отримає диплом зі школи, а отже – не зможе вступити до коледжу.

Втім, це не зруйнувало планів Сінді Адамс. Вона побудувала неймовірну кар'єру, стала відомою журналісткою, колумністкою та телеведучою. Неймовірного успіху жінка досягла і без дипломів.

Однак 16 липня 2024 року, у тій самій школі, що й 78 років тому – школі Ендрю Джексона в Кембріа-Хайтс у Квінсі, Сінді Адамс врешті-решт отримала шкільний диплом про здобуття середньої освіти.

Відома журналістка отримала шкільний диплом в 94 роки – більше у галереї

Сама Сінді Адамс вважає, що відсутність шкільного диплома не стала їй на заваді, а навіть навпаки. Журналістка вважає, що, можливо, вона б ніколи не досягла успіху, якби вступила до коледжу.