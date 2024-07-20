Як дівчина повторила образ 1950-х та якими вийшли у неї макіяж та зачіска, розповідаємо далі.

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Дівчина відтворила образ 1950-х

Перукарка та візажистка, яку звуть Тріш, публікує у своєму тікток контент, пов'язаний із зачісками та макіяжами. Так, нещодавно вона показала, як відтворила образ з 1950-х.

Щоб стати схожою за жінку тієї епохи, перш за все Тріш зробила відповідну укладку. Вона накрутила волосся, вклала чубчик на бік, а також зробила кілька трендових тоді завитків з пасом та підколола волосся, аби зробити його не таким довгим.

Тепер я зрозуміла, чому дівчата 1950-х років не мали волосся до талії, у мене болять руки,

– пожартувала у підписі до ролика дівчина, яка чимало зусиль витратила на створення кучерів.

Як дівчина робила укладку 1950-х: дивіться відео

Далі вона перейшла до макіяжу. Для цього Тріш зволожила шкіру, нанесла консилер та закріпила усе пудрою. Крім того, вона додала рум'яна, кремові тіні на повіки, підмалювала брови та зробила довгі стрілки, згодом промальовуючи вії тушшю.

Дівчина повторює макіяж 1950-х: дивіться відео

Основний же акцент дівчина зробила на губи. Вона намалювала їх яскраво-червоною помадою, роблячи верхню губу більш круглою та наповненою, відповідно до тогочасної моди.

Блогерка повторила образ 1950-х: дивіться відео

У результаті у неї вийшов яскравий образ, що справді нагадує те, як виглядали жінки у 1950-х.

І така стильна трансформація дівчини не минула повз погляду користувачів соцмережі. Багато хто порівнював її з тогочасними зірками.

"Я абсолютно захоплена", "Ти неймовірна у вінтажному стилі, сподіваюся, ти це знаєш", "Боже, ти чудова, я закохалась", – писали люди.