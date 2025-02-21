Как высушить гель-лак, если нет лампы: удивительные лайфхаки

В наше время отключение электроэнергии для многих уже является привычным явлением, поэтому если во время процедуры произойдет такая неприятность, высушить гель-лак можно даже без лампы. Способ будет немного дольше, но так же действенным.

Гель-лаки имеют в себе сложную композицию химических веществ, пишет 24 Канал. В их составе содержатся вещества, которые под действием лампы с ультрафиолетовым светом сохраняют покрытие ногтей несколько недель в отличном состоянии. Но что же делать, если лампа поломалась в самый необходимый момент или во время процедуры выключили свет.

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Как высушить гель-лак без лампы

В некоторых случаях можно справиться без лампы, важно лишь понять, какой именно тип лака вы используете. Есть два самых популярных типа гелевых лаков – те, что чувствительны к УФ-лучам, и те, что равнодушны к свету.

Если вы используете лак, котором нужна лампа, то это может стать немного проблемой. Некоторые говорят, что высушить такие ногти можно на солнце, впрочем в конце зимы или даже в начале весны это может стать проблемой, поскольку солнечные лучи еще недостаточно хорошо греет. С лампой процесс высушивания занимает не дольше минуты.

Лучше в таких случаях все же дождаться включения специальной лампы, чтобы надежно высушить ногти и проходить с ними несколько недель.

Впрочем, есть гель-лаки, которые равнодушны к свету. Если с лампой произошла какая-то неприятность, тогда его можно высушить несколькими другими способами.

Нужно опустить пальцы в воду со льдом на 10 – 15 минут;

Воспользоваться каталогизатором для ногтей – специальным средством для быстрого высыхания лака;

Высушить холодным воздухом из фена;

Перед нанесением гель-лак поставить в холодильник на 20 минут перед нанесением;

Сушить маникюрным вентилятором.

Обратите внимание на то, что гель-лаки, как равнодушные к свету не так прочно затвердевают, как гель-лаки с ультрафиолетовым закреплением. В процессе носки могут появиться сколы и царапины на покрытии. Если важно проходить с ногтями несколько недель, тогда лучше выбирать сушку под лампой.