Сладкие духи на лето: очаруют запахом всех женщин и мужчин
- Статья описывает подборку сладких духов, которые напоминают десерты и привлекают как женщин, так и мужчин.
- Перечисленные ароматы включают Bibliotheque de Parfum, Sol de Janeiro, Kilian, Ariana Grande, и Parfums de Marly, каждый из которых имеет уникальную композицию ингредиентов.
Ароматы со сладким звучанием приковывают многих. Благодаря таким духам можно поднять себе настроение, поскольку они пахнут так, что их хочется вдыхать снова и снова.
В подборке собрано несколько идеальных ароматов, которые напоминают различные десерты и лакомства, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan. Запахи этих ароматов многогранный и интересный, поэтому каждая женщина сможет подобрать тот парфюм, который ей по душе.
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Кроме того, сладкие духи привлекают мужчин, поэтому такой аромат вам точно придется по душе.
Bibliotheque de Parfum, I Am Tender
Парфюм из новой коллекции украинского бренда на коже раскрывается нотой кокоса, терпким миндалем, лимонными брызгами, спелой клубникой и персиком. В сердце аромата – красные фрукты, медовая сирень, цветы ландыша и аппетитное шоколадное печенье. Конечная нота окутана древесиной, сухим мхом и шоколадно-ванильным послевкусием.
Сладкие ароматы, которые имеют невероятный запах / Фото Pinterest
Sol de Janeiro, SOL Cheirosa '62
В этот аромат влюблены множество девушек со всего мира. Парфюм раскрывается ореховым запахом фисташки и миндаля, а сердце парфюмерной композиции состоит из жасмина и гелиотропа. Базовую ноту наполняет сандаловая древесина, ваниль и соленая карамель.
Сладкие ароматы, которые имеют невероятный запах / Фото Pinterest
Kilian, Forbidden Games
Парфюм наполнен ароматом спелых фруктов – это сливы, персик и яблоки, которые пересыпаны пряной корицей. Далее в аромате присутствует запах жасмина, герани, болгарской розы, а базу окутывает ваниль и мед. Парфюм имеет фруктово-цветочный запах со сладкими нотами.
Сладкие ароматы, которые имеют невероятный запах / Фото Pinterest
Ariana Grande, Cloud
Аромат раскрывается запахом груши, бергамота и лаванды. В сердце аромата – орхидея в сочетании с кокосом, пралине и взбитыми сливками. Базу окутывает мягкий мускус и древесные ноты.
Сладкие ароматы, которые имеют невероятный запах / Фото Pinterest
Parfums de Marly, Cassili
В парфюме чувствуются цветочные ноты, которые переплетены с ягодами красной смородины. Сердце композиции наполнено франжипани, петалией, весенней мимозой и сливовым аккордом. База сплетена из бобов тонка, сандала и ванили. Звучание аромата напоминает персиковое варенье, фруктовый десерт с ягодной кислинкой.
Сладкие ароматы, которые имеют невероятный запах / Фото Pinterest
К слову, мы рассказали о несколько стойких ароматов для женщин, которые имеют нежный и изящный шлейф.