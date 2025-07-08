Сладкие духи на лето: очаруют запахом всех женщин и мужчин

Ароматы со сладким звучанием приковывают многих. Благодаря таким духам можно поднять себе настроение, поскольку они пахнут так, что их хочется вдыхать снова и снова.

В подборке собрано несколько идеальных ароматов, которые напоминают различные десерты и лакомства, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan. Запахи этих ароматов многогранный и интересный, поэтому каждая женщина сможет подобрать тот парфюм, который ей по душе.

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Кроме того, сладкие духи привлекают мужчин, поэтому такой аромат вам точно придется по душе.

Bibliotheque de Parfum, I Am Tender

Парфюм из новой коллекции украинского бренда на коже раскрывается нотой кокоса, терпким миндалем, лимонными брызгами, спелой клубникой и персиком. В сердце аромата – красные фрукты, медовая сирень, цветы ландыша и аппетитное шоколадное печенье. Конечная нота окутана древесиной, сухим мхом и шоколадно-ванильным послевкусием.



Сладкие ароматы, которые имеют невероятный запах / Фото Pinterest

Sol de Janeiro, SOL Cheirosa '62

В этот аромат влюблены множество девушек со всего мира. Парфюм раскрывается ореховым запахом фисташки и миндаля, а сердце парфюмерной композиции состоит из жасмина и гелиотропа. Базовую ноту наполняет сандаловая древесина, ваниль и соленая карамель.



Сладкие ароматы, которые имеют невероятный запах / Фото Pinterest

Kilian, Forbidden Games

Парфюм наполнен ароматом спелых фруктов – это сливы, персик и яблоки, которые пересыпаны пряной корицей. Далее в аромате присутствует запах жасмина, герани, болгарской розы, а базу окутывает ваниль и мед. Парфюм имеет фруктово-цветочный запах со сладкими нотами.



Сладкие ароматы, которые имеют невероятный запах / Фото Pinterest

Ariana Grande, Cloud

Аромат раскрывается запахом груши, бергамота и лаванды. В сердце аромата – орхидея в сочетании с кокосом, пралине и взбитыми сливками. Базу окутывает мягкий мускус и древесные ноты.



Сладкие ароматы, которые имеют невероятный запах / Фото Pinterest

Parfums de Marly, Cassili

В парфюме чувствуются цветочные ноты, которые переплетены с ягодами красной смородины. Сердце композиции наполнено франжипани, петалией, весенней мимозой и сливовым аккордом. База сплетена из бобов тонка, сандала и ванили. Звучание аромата напоминает персиковое варенье, фруктовый десерт с ягодной кислинкой.



Сладкие ароматы, которые имеют невероятный запах / Фото Pinterest

К слову, мы рассказали о несколько стойких ароматов для женщин, которые имеют нежный и изящный шлейф.