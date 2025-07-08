У добірці зібрано кілька ідеальних ароматів, які нагадують різні десерти та ласощі, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan. Запахи цих ароматів багатогранний та цікавий, тому кожна жінка зможе підібрати той парфум, який їй до душі.

Читайте також Ці парфуми шукає весь TikTok: розкриваємо назви топових ароматів

Окрім того, солодкі парфуми приваблюють чоловіків, тому такий аромат вам точно буде до вподоби.

Bibliotheque de Parfum, I Am Tender

Парфум з нової колекції українського бренду на шкірі розкривається нотою кокоса, терпким мигдалем, лимонними бризками, стиглою полуницею та персиком. У серці аромату – червоні фрукти, медовий бузок, квіти конвалії та апетитне шоколадне печиво. Кінцева нота оповита деревиною, сухим мохом і шоколадно-ванільним посмаком.



Солодкі аромати, які мають неймовірний запах / Фото Pinterest

Sol de Janeiro, SOL Cheirosa ’62

У цей аромат закохані безліч дівчат з усього світу. Парфум розкривається горіховим запахом фісташки та мигдалю, а серце парфумерної композиції складається з жасмину та геліотропа. Базову ноту наповнює сандалова деревина, ваніль і солона карамель.



Солодкі аромати, які мають неймовірний запах / Фото Pinterest

Kilian, Forbidden Games

Парфум наповнений пахощами стиглих фруктів – це сливи, персик та яблука, які пересипані пряною корицею. Далі в ароматі присутній запах жасмину, герані, болгарської троянди, а базу огортає ваніль та мед. Парфум має фруктово-квітковий запах з солодкими нотами.



Солодкі аромати, які мають неймовірний запах / Фото Pinterest

Ariana Grande, Cloud

Аромат розкривається запахом груші, бергамота та лаванди. У серці аромату – орхідея в поєднанні з кокосом, праліне та збитими вершками. Базу огортає м’який мускус та деревні ноти.



Солодкі аромати, які мають неймовірний запах / Фото Pinterest

Parfums de Marly, Cassili

У парфумі відчуваються квіткові ноти, які переплетені з ягодами червоної смородини. Серце композиції наповнене франжипані, петалією, весняною мімозою та сливовим акордом. База сплетена з бобів тонка, сандала та ванілі. Звучання аромату нагадує персикове варення, фруктовий десерт з ягідною кислуватістю.



Солодкі аромати, які мають неймовірний запах / Фото Pinterest

До слова, ми розповіли про кілька стійких ароматів для жінок, які мають ніжний та витончений шлейф.