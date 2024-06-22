Секрет идеального сбора: как быстро и компактно собрать чемодан в отпуск

Один из самых приятных, но одновременно и самых сложных моментов подготовки к отпуску, является сбор вещей в отпуск. Этот процесс довольно энергозатратный, ведь надо до мелочей продумать, что необходимо взять с собой и как это сложить в один чемодан.

Кроме того, стоит подумать и о том, чтобы вещи в чемодане не смялись. Так, можно воспользоваться универсальным чемоданом – портпледом.

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Как компактно собрать чемодан в отпуск

Портплед – идеальная вещь для отпуска, ведь в небольшую сумку можно собрать немало вещей. Преимущество также в том, что все вещи складываются вертикально, друг на друга. Такой способ позволит вещам не смяться в чемодане, а длинные платья – не будут занимать много места.

После этого отделение с вещами стоит закрыть, и другие вещи можно складывать уже в новую часть сумки. Кроме того, в портплед можно положить несколько пар обуви, косметику, любимые аксессуары или даже книгу.

Как быстро собрать сумку в отпуск: смотрите видео

Пользователи сети с восторгом реагируют на такой вариант сбора чемодана. Впрочем, некоторые из них отмечают, что вес такой сумки будет немалым, поэтому лучше брать такую сумку с маленькими колесами.