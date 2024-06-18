Какие вещи нужно иметь каждой женщине, чтобы выглядеть на пляже великолепно и отдыхать с комфортом, рассказывает Lady 24 вместе с украинским брендом белья и купальников Anabel Arto.

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Купальник

Представить себе пляжный гардероб без купальника просто невозможно. Это основа стильных образов для отдыха и комфортного времяпрепровождения у воды.

Идеальный рецепт летнего гардероба – это несколько купальников с разной степенью открытости, что позволят получить равномерный загар и подойдут для различных активностей. Еще один отличный вариант – двусторонний изделие, который занимает минимум места и благодаря различным цветам комбинируется с еще большим количеством вещей.

К слову, найти разнообразные модели купальников, что расширят летний гардероб, можно в украинского бренда Anabel Arto.

Купальник – основа пляжного гардероба / Фото Anabel Arto

В коллекции производителя есть стильные модели, которые позволят чувствовать себя уверенно и роскошно во время пляжного отдыха обладательницам различных типов фигур и ценительницам актуальных модных тенденций. Важно, что вся продукция бренда создана из качественных материалов и с учетом современных трендов и предпочтений женщин.

Каждая сможет подобрать здесь стильный купальник, что будет отвечать индивидуальным вкусам, удачно подчеркнет фигуру и скроет недостатки, будет комфортным и станет верным спутником для отдыха на многие годы.

Популярными являются сплошные модели купальников / Фото Anabel Arto

Пляжная одежда

Кроме купальника, отпускной гардероб не обойдется и без удобной пляжной одежды. Туники, халаты, комплекты из шорт и топов, легкие платья и сарафаны – все это важные элементы, что сделают отдых вблизи водоема комфортным и помогут выглядеть безупречно.

Найти разнообразные модели и виды пляжной одежды можно, в частности, и в Anabel Arto. Производитель в своей коллекции имеет большое количество трендовых моделей – от халатов до комплектов с шортами и юбками – поэтому каждая может выбрать лучшее решение для себя.

В то же время не стоит забывать и о еще одном незаменимом элементе пляжного гардероба – парео. Накидка, что преимущественно изготовлена из легких тканей, будет защищать кожу от чрезмерного воздействия ультрафиолетовых лучей, а также служить стильным дополнением к образам.

Выбирая варианты для нынешнего отдыха, стоит обратить внимание на изделия-трансформеры. Их можно носить как сарафаны с завязками на плечах, так и как классические парео, фиксируя различными способами.

Яркие дизайнерские модели таких парео представлены и в ассортименте Anabel Arto. Бренд предлагает изделия различных цветов и стилей, среди которых точно найдется именно то идеальное парео, что подойдет к любимому купальнику.

Парео можно разнообразно стилизовать / Фото Anabel Arto

Головной убор

Летнее солнце довольно палящее, поэтому кроме тела, нужно защищать еще и волосы и голову. И лучшим решением для этого станут головные уборы – шляпы, кепки, банданы или платки.

Варианты можно выбрать на свой вкус или не ограничиваться одной вещью. Ведь чем больше таких изделий есть в гардеробе, тем разнообразнее пляжные образы могут получиться.

Например, можно обратить внимание на соломенную шляпку с пайетками и украшениями в виде веревки и декоративных цветов от Anabel Arto. Это изделие станет нежным дополнением к пляжным лукам и точно не оставит без внимания.

Шляпа сделает образ особенным / Фото Anabel Arto

Аксессуары

Кроме головных уборов, важными частями пляжного гардероба являются и другие аксессуары, в частности очки, сумки или специальные украшения для тела в виде цепочек и подвесок.

Создавая свою коллекцию вещей для летнего отдыха, важно помнить, что лучшим выбором будут те предметы, которые хорошо сочетаются с другими элементами гардероба и помогают раскрыть собственный стиль.