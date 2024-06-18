Які речі потрібно мати кожній жінці, щоб виглядати на пляжі неперевершено та відпочивати з комфортом, розповідає Lady 24 разом з українським брендом білизни та купальників Anabel Arto.

До теми Літо вже близько: усе, що потрібно знати про вибір купальника

Купальник

Уявити собі пляжний гардероб без купальника просто неможливо. Це основа стильних образів для відпочинку та комфортного проведення часу біля води.

Ідеальний рецепт літнього гардероба – це кілька купальників із різним ступенем відкритості, що дозволять отримати рівномірну засмагу та підійдуть для різноманітних активностей. Ще один чудовий варіант – двосторонній виріб, який займає мінімум місця і завдяки різним кольорам комбінується зі ще більшою кількістю речей.

До слова, знайти різноманітні моделі купальників, що розширять літній гардероб, можна в українського бренду Anabel Arto.

Купальник – основа пляжного гардероба / Фото Anabel Arto

У колекції виробника є стильні моделі, які дозволять почуватися впевнено і розкішно під час пляжного відпочинку власницям різноманітних типів фігур та поціновувачкам актуальних модних тенденцій. Важливо, що вся продукція бренду створена з якісних матеріалів та з урахуванням сучасних трендів і вподобань жінок.

Кожна зможе підібрати тут стильний купальник, що відповідатиме індивідуальним смакам, вдало підкреслить фігуру та приховає недоліки, буде комфортним і стане вірним супутником для відпочинку на багато років.

Популярними є суцільні моделі купальників / Фото Anabel Arto

Пляжний одяг

Крім купальника, відпочинковий гардероб не обійдеться і без зручного пляжного одягу. Туніки, халати, комплекти з шортів та топів, легенькі сукні та сарафани – усе це важливі елементи, що зроблять відпочинок поблизу водойми комфортним та допоможуть виглядати бездоганно.

Знайти різноманітні моделі та види пляжного одягу можна, зокрема, й в Anabel Arto. Виробник у своїй колекції має велику кількість трендових моделей – від халатиків до комплектів з шортами та спідницями – тож кожна може обрати найкраще рішення для себе.

Водночас не варто забувати й про ще один незамінний елемент пляжного гардероба – парео. Накидка, що переважно виготовлена з легких тканин, захищатиме шкіру від надмірного впливу ультрафіолетових променів, а також слугуватиме стильним доповненням до образів.

Обираючи варіанти для цьогорічного відпочинку, варто звернути увагу на вироби-трансформери. Їх можна носити як сарафани із зав’язками на плечах, так і як класичні парео, фіксуючи різними способами.

Яскраві дизайнерські моделі таких парео представлені й в асортименті Anabel Arto. Бренд пропонує вироби різноманітних кольорів та стилів, серед яких точно знайдеться саме те ідеальне парео, що пасуватиме до улюбленого купальника.

Парео можна різноманітно стилізувати / Фото Anabel Arto

Головний убір

Літнє сонце доволі палюче, тож крім тіла, потрібно захищати ще й волосся та голову. І найкращим рішенням для цього стануть головні убори – капелюхи, кепки, бандани чи хустки.

Варіанти можна обрати на свій смак або не обмежуватися однією річчю. Адже чим більше таких виробів є у гардеробі, тим різноманітніші пляжні образи можуть вийти.

Наприклад, можна звернути увагу на солом'яний капелюшок з паєтками та прикрасами у вигляді мотузки й декоративних квітів від Anabel Arto. Цей виріб стане ніжним доповненням до пляжних луків та точно не залишить без уваги.

Капелюх зробить образ особливим / Фото Anabel Arto

Аксесуари

Крім головних уборів, важливими частинами пляжного гардероба є й інші аксесуари, зокрема окуляри, сумки чи спеціальні прикраси для тіла у вигляді ланцюжків та підвісок.

Створюючи свою колекцію речей для літнього відпочинку, важливо пам'ятати, що найкращим вибором будуть ті предмети, які гарно поєднуються з іншими елементами гардероба та допомагають розкрити власний стиль.