Есть продукты, которые наоборот, стоит употреблять перед сном. Ведь они могут не только улучшить самочувствие, а и способствовать похудению, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue.

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4 продукта, которые стоит есть перед сном

Греческий йогурт

Греческий йогурт обогащен кальцием. Он низкокалорийный и, в то же время, богат белком.

Авокадо

Авокадо – это уникальный продукт. Он богат клетчаткой и полезными жирами.

Также в авокадо очень много магния. Именно этот элемент помогает снизить уровень стресса.

Яблоки

Перед сном стоит съесть одно яблочко. Оно очень сытное, богатое клетчаткой и к тому же прекрасно заменяет любые сладости.

Орехи

Несмотря на то, что орехи достаточно калорийный продукт, он также довольно полезен. Ограничившись порцией в 30 граммов вы, наоборот, поможете организму.



Какие фрукты можно есть перед сном / Фото Pexels

Дело в том, что орехи богаты полезными жирами. А некоторые из них, например, миндаль, имеют много магния.

Обратите внимание! Также перед сном полезно выпить успокаивающий травяной чай с лимоном и имбирем.