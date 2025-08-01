В тиктоке бушует горячий тренд, который точно заставит заново влюбиться в собственный гардероб каждую девушку. Новый взгляд на вещи помогут вам дать им свежее дыхание.

Иногда даже стильные и трендовые вещи становятся в наших глазах не такими уж и привлекательными, как раньше, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan. Иногда может произойти определенная перегрузка образа, или незаполненность. В определенных случаях нас может отвлекать многообразие трендов и стремление примерить все и сразу.

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Как составить образ по правилу из 7 пунктов?

На помощь нам приходит горячий тренд из тиктока. Правило 7 шагов превратит выбор образа в очень удобную схему. Каждый элемент оценивается в 1 – 2 балла. Целью является составить аутфиты от 7 до 8 баллов. Должно быть не менее 6 и не более 10 баллов.

1 балл – база

Образ всегда складывается вокруг базы. Это может быть:

белая футболка или майка;

джинсы или брюки;

кеды, балетки или лоферы;

рубашка нейтрального цвета;

черная сумка;

солнцезащитные очки.

2 балла – акцентные вещи

Добавляйте в аутфит вещи, которые станут изюминкой образа и создадут определенное настроение. К примеру – это может быть:

топ, корсет, фактурный топ (кружево, шелк, вышивка);

яркая или нестандартная обувь (сатиновые лодочки, яркие балетки);

объемные серьги, микс цепочек, яркие браслеты яркие браслеты;

шляпы, платки, бейсболки бейсболки;

эффектные сумки – металлические, мини, с нетипичным силуэтом;

Чтобы понять, как выглядит целостный образ по этой схеме, предлагаем пример аутфита. Представьте себе образ, состоящий из белых брюк палаццо (1 балл), футболки поло (2 балла), яркой сумки (2 балла), джемпера на плече (2 балла) и темных очков (1 балл).

В противном случае это может быть полупрозрачная юбка (2 балла), красная сумка (2 балла), топ (1 балл), черные слингбэки (1 балл), очки (1 балл). Образ набрал 7 баллов, а это значит, что он идеальный.

7-балльный аутфит становится мастхэвом в стиле умной моды. Если же набрано больше, то один из элементов образа можно убрать, чтобы сбалансировать вид.