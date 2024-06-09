На двоих имеют более 200 лет: в чем секрет долголетия старейших супругов в мире

Марджори Фитерман и Берни Литтман познакомились в доме престарелых, влюбились и недавно поженились. На двоих они имеют более 200 лет, что делает супругов одними из старейших в мире.

В чем секрет долголетия партнеров и как завязалась их история любви, рассказываем дальше.

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Столетняя история любви

102-летняя Марджори Фитерман и 100-летний Берни Литтман поженились 19 мая в Филадельфии, через девять лет после того, как они встретились на вечеринке в их доме престарелых.

Общий возраст пары составляет 202 года, поэтому их семьи считают, что сейчас они самые старые супруги, и связались с Книгой рекордов Гиннеса, чтобы зафиксировать этот рекорд.

Пара никогда не говорила о браке до последнего времени, когда Марджори сломала ногу в результате падения, что, казалось, пошатнуло Берни.

Было такое чувство: "Я не хочу жить без тебя", и тогда возникла мысль, почему бы не жениться?". Это было своего рода мгновенное решение. Сначала это воспринимали как шутку, но потом просто продолжили доводить дело до конца и сделали все необходимые шаги,

– рассказывает 39-летняя Сара Сичерман, внучка мужчины.

Семьи пары думали, что они выберут неформальную церемонию, не делая это официальным законным союзом, но партнеры решили иначе. Чтобы сочетаться браком, им пришлось даже получить новое удостоверение личности с фотографией, поскольку срок действия их закончился.

В итоге на традиционной еврейской свадьбе присутствовали около 10 членов семьи.

Меня редко просят председательствовать на свадьбе жениха и невесты, каждый из которых прожил больше века. На самом деле это единственный раз, когда такое случалось. Тот факт, что они снова нашли любовь, согревает сердце,

– делится раввин Адам Вольберг.

Для обоих партнеров это второй брак. Литтман был женат на своей первой жене 65 лет, пока она не умерла в 2012 году. Фитерман также имела долгий брак с ее первым мужем, пока он не умер.

Мы просто счастливы, что он нашел человека, с которым любит проводить время. Это прекрасно, что они решили это сделать и радостно для нас как семьи, ведь приятно иметь возможность поделиться этим со всеми и получать такие хорошие новости в то время, когда в мире творится что-то сумасшедшее, –

признается Сара Сичерман.

Пара в окружении семьи / Фото Sarah Sicherman

В чем секрет долголетия пары

Несмотря на возраст партнеры не имеют серьезных проблем со здоровьем. Так, Марджори Фитерман быстро восстановилась после перелома ноги и снова ходит после операции. Кроме того, оба они сохранили остроту ума, и в их историях болезни нет деменции или рака.

Поддерживать острый ум, безусловно, было очень полезным. Он инженер, поэтому всегда был мастером и хотел как-то разбираться в ситуациях. Марджори также очень опытная и образованная. Она была учительницей, а ее муж служил в армии, поэтому она могла много путешествовать из-за этого. Она три года прожила в Японии,

– делится Сара.

Вместе с тем ее дедушка всегда был активным и играл в теннис до 80 лет, а его диета была типичной – мужчина даже любил скотч и до сих пор пьет его маленькими глотками во время больших праздников.

В то же время Марджори любит пить кефир, что является хорошим источником пробиотиков – полезных бактерий, которые могут повысить иммунитет.

Между тем молодожены сохраняют оптимизм, что тоже способствует долголетию.

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