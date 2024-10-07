Стеганая куртка не угасает на модной арене, а ее актуальность до сих пор остается такой, как и была несколько лет назад, пишет Lady 24. Такая куртка уже заняла особое место в гардеробе модниц, поскольку удачно стилизуется с кэжуальными элементами гардероба.

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Стеганая куртка не выходит из моды

Куртки, прошитые большими стежками заняли первенство в гардеробах модниц. К самым популярным цветам принадлежит базовая черная, кремовая, оливковая или карамельная куртка. Среди фасонов ведущую позицию занял свободный крой. Важно носить куртку на размер больше своего привычного размера, чтобы под ней иметь возможность носить объемный свитер или свитшот.

Стеганые куртки сейчас появились в форме бомберов на замочке, впрочем до сих пор актуальными остаются куртки с воротником на пуговицах. Эта куртка очень легко стилизуется не только с джинсами, но и брюками палаццо, или лосинами. Что касается обуви, то под эту куртку одинаково эффектно выглядят лоферы, кроссовки или ботинки или угги.

В осеннюю пору стеганые куртки можно носить с трикотажными костюмами или даже теплыми платьями. А еще эта верхняя одежда идеально подходит к флисовым спортивным костюмам.



Модные куртки на осень 2024 / Фото Pinterest



Стильные куртки на осень 2024 / Фото Pinterest



Модные куртки на осень 2024 / Фото Pinterest



Стильные куртки на осень 2024 / Фото Pinterest



Модные куртки на осень 2024 / Фото Pinterest



Стильные куртки на осень 2024 / Фото Pinterest

Судя по образам модных девушек можем заметить, что вдохновение армейскими традиционными куртками с подкладкой, стеганая верхняя одежда является настоящей жемчужиной среди всех курток на осеннюю пору.