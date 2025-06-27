К ее стилю нельзя остаться равнодушным: как одевается шикарная Лорен Санчес

Стиль журналистки и актрисы Лорен Санчес невозможно не отметить. Звезда одевается со вкусом, подчеркивая все достоинства ее фигуры.

Лорен всегда была яркой. Однако именно после того, как она начала встречаться с Безосом, ее гардероб наполнился интересными вещами от кутюр, пишет 24 Канал.

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Какой стиль имеет Лорен Санчес

Лорен Санчес не боится быть сексуальной. Женщина довольно часто выбирает наряды "по фигуре".

Иногда ее луки довольно провокационные. Однако именно этот стиль прекрасно дополняет внешность Лорен.



Лорен на встрече с подругами / Фото из инстаграма laurenwsanchez

Образы журналистки на различных торжествах заслуживают отдельного внимания. Она не только подбирает наряды "со вкусом", но и довольно часто подчеркивает свои луки изысканными аксессуарами, в частности, украшениями с бриллиантами.



Джефф Безос и Лорен Санчес на премии Breakthrough Prize / Фото из инстаграма laurenwsanchez

Лорен не боится выбирать оригинальные фасоны. Она с удовольствием примеряет эксклюзивные платья от именитых дизайнеров.

Иногда Лорен выбирает выглядеть более сдержанно. Но даже обычный костюм у нее обязательно имеет изюминку.

Нельзя забыть и легендарный вид Лорен на инаугурации Трампа. Такой образ произвел настоящий фурор.



Как выглядела Лорен Санчес на инаугурации Трампа / Фото из инстаграма laurenwsanchez

Обычный сдержанный костюм она сделала гораздо интереснее. Акцентом образа стал белый кружевной лиф, который подчеркнул красоту фигуры звезды.