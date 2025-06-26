Астрологи считают, что Луна действительно может сильно повлиять не только на процесс покупок, а еще и на то, будут ли они удачными. Именно поэтому, если вы планируете приобретение чего-то крупного, необходимо обратить внимание на все аспекты, в том числе и лунный календарь, пишет 24 Канал.

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В какие дни июля лучше всего ходить на шопинг

Есть фазы Луны, когда покупки будут особенно удачными. Речь идет о:

Растущей Луне – с 1 по 9 и с 25 по 31 июля – лучший период для покупок. В это время, в частности, стоит совершать крупные приобретения. Вещи, которые покупались в этот период, точно будут служить долго.

– с 1 по 9 и с 25 по 31 июля – лучший период для покупок. В это время, в частности, стоит совершать крупные приобретения. Вещи, которые покупались в этот период, точно будут служить долго. Полнолуние – 10 июля – хорошее время для того, чтобы делать небольшие и хорошо обдуманные покупки. В этот период стоит воздержаться от импульсивных приобретений. Прежде чем купить что-то весомое в такой день, подумайте дважды.



Лунный календарь шопинга на июль 2025 / Фото Pexels

Когда не стоит покупать вещи в июле

В определенные дни нельзя совершать покупки. Есть значительный риск неудачных приобретений. В июле не стоит что-то покупать в такие дни:

Убывающая Луна – с 11 по 23 июля – самые опасные дни для шопинга. Именно в это время можно сделать много неудачных покупок. Особенно сильно в этот период нужно избегать импульсивных приобретений.

– с 11 по 23 июля – самые опасные дни для шопинга. Именно в это время можно сделать много неудачных покупок. Особенно сильно в этот период нужно избегать импульсивных приобретений. Новая Луна – 24 июля – в этот день покупки надо делать особенно осторожно. С большой вероятностью эти приобретения будут неудачными и недолговечными.



Какие дни считают лучшими для покупок в июле 2025 / Фото Pexels

Обратите внимание! Затмений в июле 2025 года ожидать не стоит.