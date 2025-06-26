Астрологи вважають, що Місяць дійсно може сильно вплинути не тільки на процес покупок, а ще й на те, чи будуть вони вдалими. Саме тому, якщо ви плануєте придбання чогось великого, необхідно звернути увагу на всі аспекти, зокрема і місячний календар, пише 24 Канал.

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В які дні липня краще за все ходити на шопінг

Є фази Місяця, коли покупки будуть особливо вдалими. Йдеться про:

Зростаючий Місяць – з 1 по 9 та з 25 по 31 липня – найкращий період для покупок. У цей час, зокрема, варто здійснювати великі придбання. Речі, які купувались у цей період, точно служитимуть довго.

– з 1 по 9 та з 25 по 31 липня – найкращий період для покупок. У цей час, зокрема, варто здійснювати великі придбання. Речі, які купувались у цей період, точно служитимуть довго. Повню – 10 липня – хороший час для того, аби робити невеликі та добре обдумані покупки. В цей період варто утриматись від імпульсивних придбань. Перш ніж купити щось вагоме в такий день, подумайте двічі.



Місячний календар шопінгу на липень 2025 / Фото Pexels

Коли не варто купувати речі у липні

В певні дні не можна здійснювати покупки. Є значний ризик невдалих придбань. У липні не варто щось купувати у такі дні:

Спадний Місяць – з 11 по 23 липня – найбільш небезпечні дні для шопінгу. Саме в цей час можна зробити багато невдалих покупок. Особливо сильно у цей період потрібно уникати імпульсивних придбань.

– з 11 по 23 липня – найбільш небезпечні дні для шопінгу. Саме в цей час можна зробити багато невдалих покупок. Особливо сильно у цей період потрібно уникати імпульсивних придбань. Новий Місяць – 24 липня – в цей день покупки треба робити особливо обережно. З великою ймовірністю ці придбання будуть невдалі та недовговічні.



Які дні вважають найкращими для покупок у липні 2025 / Фото Pexels

Зверніть увагу! Затемнень у липні 2025 року очікувати не варто.