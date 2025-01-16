Мелания Трамп – эталон роскоши и вкуса: как ее стиль покорил весь мир

Мелания Трамп в понедельник, 20 января, во время инаугурации Дональда Трампа, официально станет во второй раз первой леди США. Впервые она была в этом статусе с 2017 по 2021 год. Миссис Трамп известна своим безупречным стилем, а ее образы всегда попадают на страницы модных онлайн-изданий. Как одевается жена будущего 47-го президента США – читайте в материале.

Мелания Трамп выросла в Словении и работала моделью в европейских столицах моды – Милане и Париже, пишет 24 Канал. В 1996 году она переехала в Нью-Йорк. Уже через 3 года работая для журнала Allure, она познакомилась с Дональдом Трампом на вечеринке, устроенной Неделей моды в Нью-Йорке, а в 2005 году пара поженилась.

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Первая леди США обожала красиво одеваться с юного возраста, поскольку мода была частью ее жизни, поэтому за несколько десятков лет она выработала свой характерный стиль, который ей невероятно подходит.

Для женщин во всем мире Мелания Трамп является иконой стиля, потому что несмотря на консервативные наряды, любит немного добавить разнообразия в свои образы и примерять вещи интересных принтов и ярких акцентов.

Классика – ДНК стиля Мелании Трамп

Первые леди всех стран выбирают для себя наряды в классическом стиле, поэтому Мелания Трамп – не исключение. Однако, даже находясь не в статусе первой леди США в течение нескольких последних лет миссис Трамп все равно выбирала для себя наряды с четкими линиями, минималистичного кроя в классических силуэтах.

Платья-футляры

Мелании Трамп 54 года, поэтому в основном она предпочитает платья-футляры, брючные костюмы и разнообразные пальто, которые подчеркивают всю утонченность ее образов. Знатоки ее стиля хорошо знают, что она обожает клетчатый принт. В ее гардеробе есть множество верхней одежды во все возможные варианты клетки – от тартана до гусиной лапки или принца Уэльского.

Платья знаменитость выбирает однотонные, основном в базовых или пастельных тонах, с нежными принтами и подчеркивает талию поясами. На важные встречи она надевает платья из шелка, кружева или атласа, а вот для вечерних выходов Мелания выбирает более изысканные платья, но без чрезмерного пафоса. Даже для неформальных событий она все равно делает ставку на скромность.



Мелания Трамп обожает платья футляры / Фото Getty Images

Изысканные костюмы

Жена Трампа обожает костюмы, состоящие из жакета и брюк или юбки. Впрочем, второй вариант преобладает ее в ее выходах. Мелания любит юбки-карандаши и приталенные блейзеры. Однако, брючных костюмов также немало в гардеробе будущей первой леди. Носит она их с изысканными блузами и рубашками.



Миссис Трамп отдает предпочтение жакетам и юбкам / Фото Getty Images

Монохромные образы

Мелания обожает носить монохром, поэтому часто выбирает низ и верх в одном цвете. Как известно, такая стилизация всегда выглядит дорого и роскошно. Но не только цвета играют роль в ее презентабельных видах.

Жена Трампа носит наряды из очень качественных материалов и чаще всего выбирает для себя вещи от брендов Dior, Gucci, Ralph Lauren, Dolce & Gabbana и Hervé Pierre. Ни для кого не секрет, что роскошные вещи являются неотъемлемой частью жизни Мелании.



Монохром – любимая стилизация Мелании Трамп / Фото Getty Images

Яркие свитера

Жена Трампа является страстной поклонницей ярких водолазок. Она искусно комбинирует яркие гольфы с классическими брюками в черном и молочном цвете, или стилизует их с юбками.



Жена Трампа часто надевает яркие свитера / Фото Getty Images

Акцентные аксессуары

Миссис Трамп является большой поклонницей аксессуаров, без которых не обходится ни один ее образ. К аутфитам она часто добавляет солнцезащитные очки, кожаные перчатки и ценные украшения, а туфли или сапоги на каблуках выбирает от знаменитых марок Christian Louboutin или Manolo Blahnik.



Очки являются желанным аксессуаром в образе Мелании Трамп / Фото Getty Images

Роскошная прическа и макияж

Все образы Мелании завершаются эффектными макияжами. Знаменитость любит делать акцент на глазах и губах, поэтому всегда подчеркивает веки тенями и черными стрелками. Жена Трампа не любит причесок, поэтому чаще всего появляется с распущенными волосами, которые стилисты элегантно выпрямляют или добавляют минималистичные локоны.



Мелания Трамп часто появляется с распущенными волосами / Фото Getty Images

На протяжении многих лет Мелания Трамп является воплощением иконы стиля высокого статуса, которая отлично сочетает в себе классику с современностью. Конечно, определенные ее выходы были скандальными из-за высокой стоимости вещей, которые возмущали публику, впрочем большинство аутфитов будущей первой леди США, которая во второй раз займет этот статус уже через несколько дней, являются примерами элегантности и изысканного вкуса.