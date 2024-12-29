В течение года первая леди активно проводила важные встречи, выступала на конференциях, форумах и мероприятиях не только в Украине, но и за рубежом, пишет 24 Канал. Каждый ее образ всегда особенный, однако иногда бывает повторение определенных элементов гардероба, что лишь отражает ее практический подход к моде и сознательное отношение к использованию вещей.

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Елена Зеленская для украинцев является настоящей иконой стиля. Она имеет хороший вкус к вещам, выбирая для себя деловую одежду в сочетании с вещами в стиле casual. Помогает выбирать наряды жене президента – стилист Наталья Каменская, которая является соучредителем известного бренда GUNIA Project.

На публике первая леди чаще всего появляется в классических и элегантных костюмах, которые удачно подчеркивают ее статус. В арсенале вещей жены президента – множество костюмов, рубашек, блуз и брюк. Носит Елена Зеленская также платья и юбки, однако гораздо реже.

Костюмы – являются ДНК стиля первой леди. Безупречные жакеты и брюки палаццо в сочетании с изысканными и символическими аксессуарами – это ее безусловная база. Стиль Елены Зеленской завоевал огромную популярность в Украине и за ее пределами.

За рубежом первая леди появляется на важных встречах в вещах от локальных брендов, популяризируя украинских дизайнеров во всем мире. Образы супруги президента всегда невероятно красивые, но в меру сдержанные. Выходы дополняют лаконичные прически – аккуратно уложенные волосы или элегантный пучок. Елена Зеленская любит нежный макияж, который едва заметен.

Несмотря на то, что образы первой леди действительно довольно красивые и стильные, профессионалы прилагают все усилия, чтобы выход жены президента соответствовал контексту. Что же выбирала первая леди на известные мероприятия – читайте в нашем итоговом материале.

Встреча с королевой Камиллой

В феврале 2024 года Елена Зеленская прибыла с визитом в Великобританию. Там первая леди встретилась с женой короля Чарльза III – королевой Камиллой и поблагодарила монаршую семью за поддержку и приют украинских беженцев.

На встречу с королевой жена президента надела черные брюки палаццо в сочетании с жакетом кремового цвета от украинского бренда Litkovska. Ее образ дополняли туфли-лодочки и серьги с жемчугом.



Елена Зеленская и королева Камилла / Фото из инстаграма первой леди

Встреча с женой Риши Сунака

Во время своего рабочего визита в Великобританию Елена Зеленская встретилась с Акшатой Мурти – женой Риши Сунака, который в то время был премьер-министром. Уже 5 июля он объявил, что покидает пост. Причиной стало поражение Консервативной партии на выборах 4 июля.

Первая леди надела на знакомство коричневый костюм. Жакет имел шарф вместо воротника, который спадал до колен, а брюки – разрезы на подоле. Также Зеленская надела черную рубашку и сапоги в тон к костюму.

Елена Зеленская встретилась с Акшатой Мурти

Образ на День вышиванки

Супруги Зеленские всегда выбирают на День вышиванки невероятные вышитые рубашки. В этом году первая леди появилась в вышиванке с яворовским орнаментом от бренда Gaptuvalnya. Рубашка белого цвета с черным узором стала одной из любимых в гардеробе первой леди, поскольку в течение года она неоднократно надевала ее на различные события.

Невероятная вышиванка первой леди

Выход во Франции с брошью в виде золотого петушка

В июне Владимир и Елена Зеленские прибыли во Францию в День высадки союзников в Нормандии. Для торжественного события первая леди решила выбрать оливковую рубашку с красивым бантом, черные брюки со стрелкой и темно-синий жакет.

Особым украшением образа стала символическая позолоченная брошь "Петушок" от бренда GUNIA Project. Это украшение в форме кувшина-петушка является напоминанием об истории в начале полномасштабной войны.

В апреле 2022 года мир облетела фотография разрушенной многоэтажки в Бородянке. От нее осталась только стена и полка на кухне, на которой стоял кувшин в форме петушка. Именно он стал символом несокрушимости украинского народа.

Впечатляющий выход Елены Зеленской во Франции

Елена Зеленская в Вашингтоне

В июле супруги Зеленских прилетели с рабочим визитом в США. Тогда Елена Зеленская посетила выставку в Вашингтоне с сожженными книгами из типографии Харькова, фотографиями с разрушенными университетами и памятниками культуры.

На мероприятие первая леди выбрала сдержанный и изысканный образ. Она надела белую рубашку, которую соединила с синей жилеткой и жакетом сверху того же цвета. Жена президента предстала перед публикой с распущенными волосами, а изюминкой ее аутфита стала золотистая брошь. Это украшение "Полынь, Евшан-Зелье" от бренда Ruslan Baginskiy.

Символизм этого аксессуара заключается в том, что евшан-зелье – полынь, цветок украинской степи. В литературе "евшан" стал синонимом любви к родной земле и своим корням. Эта брошь является одной из самых любимых в коллекции Елены Зеленской. Впервые она ее надела еще в мае 2023 года.



Красивый образ Елены Зеленской / Фото из инстаграма первой леди

Елена Зеленская в Великобритании

Первая леди Украины во время проведения саммита НАТО встретилась с новой первой леди Великобритании Викторией Стармер. После парламентских выборов 2024 года, которые выиграла Лейбористская партия, с 5 июля эту должность занимает Кир Стармер.

На чаепитие Елена Зеленская выбрала для себя невероятно красивый образ в белых тонах. Супруга президента надела молочный костюм, который состоял из удлиненного жакета и брюк палаццо. Образ первая леди дополнила прической в виде низкого хвоста, ожерельем и золотыми серьгами.

Елена Зеленская на встрече с Викторией Стармер

Вышиванка на День Независимости

Елена Зеленская появилась на День Независимости в необычной вышиванке. Она надела рубашку с объемными рукавами с орнаментом в черных цветах.

Дизайн вышиванки от GUNIA Project вдохновлен флористическими и анималистическими мотивами вышитых рушников Надднепрянщины, Киевщины и Сумщины XVIII – XX веков и вышивками казацкой старшины XVII – XVIII веков.



Особая вышиванка Елены Зеленской / Фото из Офиса Президента

Выступление в штаб-квартире ООН

Елена Зеленская выступила на мероприятии в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке в классическом костюме бежевого цвета, к которому подобрала рубашку того же оттенка. Образ первой леди дополняла брошь KVITKA от украинского бренда Guzema Fine Jewelry.

Особенность украшения заключается в том, что прибыль от продажи идет на учебную программу женщин-военнослужащих и ветеранок УШПС.

Елена Зеленская на выступлении в Нью-Йорке

Встреча с королевой Швеции

В Нью-Йорке, на полях Генассамблеи ООН, жена президента встретилась с королевой Швеции Сильвией. Елена Зеленская появилась в костюме своего любимого темно-синего цвета с жилеткой. Нежный образ в очередной раз дополнила брошь KVITKA от украинского дизайнера ювелирных украшений Валерии Гуземы.

Первая леди с королевой Швеции Сильвией

Встреча Елены Зеленской с Папой Римским

В конце ноября первая леди отправилась с рабочей поездкой в Ватикан. Там у нее была личная аудиенция у Папы Римского Франциска. На встрече первая леди выглядела сдержанно. Она надела костюм черного цвета согласно протоколу. Это был жакет, который полностью закрывал зону декольте, и юбка длины миди.

Наряд Елена Зеленская выбрала от украинского бренда ELENAREVA. Стилисты собрали волосы и дополнили прическу черной шляпкой с вуалью от бренда Ruslan Baginskiy.

Первая леди Украины встретилась с Папой Римским

Елена Зеленская на 100% придерживается стиля минимализм, которому присущи спокойные цвета и оттенки. Проследив все ее выходы в 2024 году, можно с легкостью сойтись в одном: стиль первой леди узнаваем и продуман до мелочей.

Чаще всего супруга президента выбирала для себя блузы, жакеты и брюки палаццо. Это и неудивительно, поскольку они ей невероятно подходят. 24 Канал и в дальнейшем будет пристально следить за новыми образами Елены Зеленской, которые еще точно неоднократно всех удивят в 2025 году.