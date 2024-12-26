На актуальность этих вещей в 2025 году влияет несколько факторов, пишет 24 Канал. Во-первых, это востребованность среди трендсеттеров и модных инфлюенсеров. Чем чаще модные блогеры демонстрируют определенный элемент гардероба, тем больше его хотят все девушки.

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Во-вторых, большинство трендовых позиций на самом деле становятся некими микротрендами на сезон, о которых все забывают через несколько месяцев. В этом году на модный Олимп сумели выбраться несколько ключевых позиций среди вещей, которые точно будут достаточно весомыми и уместными в образах в будущих сезонах.

Вельветовые брюки

Еще в начале 2024 года стилисты говорили о популярности вельветовых брюк, однако тогда все их как-то обошли вниманием. Настоящий "бум" на эту вещь произошел этой осенью. Модницы решили разнообразить свои образы и, как альтернативу джинсам и палаццо, выбрать для себя брюки из вельвета. Они не только теплые и удобные, но еще и довольно стильные и хорошо сочетаются с классической блузой, рубашкой или кэжуальными свитерами.

Брюки из вельвета останутся в моде в следующем году

Цвет бургунди

Весь 2024 год красный цвет был на пике популярности, однако этой осенью в тренды неожиданно ворвался оттенок бургунди. Этот изысканный цвет имеет дорогой и статусный вид независимо от того, какую вещь вы наденете – базовую кожаную куртку, классический лонгслив или романтическое платье.

Довольно красиво смотрятся в винном оттенке сумки и обувь, поэтому в новом году точно добавляйте вещи в оттенке бургунди в свой гардероб и не пожалеете об этом решении.

Бургунди в 2025 году заменит красный цвет

Балетки в сетку Мэри Джейн

В этом году балетки с сеточкой и ремешком, которые называются Мэри Джейн, – были в списке желаний каждой модницы. Их достаточно легко стилизовать с любым нарядом, поэтому девушки выбирали их для прогулок по городу в будни или выходные.

Если же вы не успели приобрести для себя эти невероятные балетки, не переживайте – в 2025 году их популярность не угаснет, а еще больше приобретет огласку. Модницы носили их с белыми носками для создания стильного образа. Вероятно, в новом сезоне нас ждет еще что-то интересное.

Балетки в сетку не будут терять популярность

Мешковатые джинсы

Уже несколько лет подряд мешковатые джинсы не перестают с нами шагать из сезона в сезон. Зимой они идеально стилизуются с уггами на высокой платформе, весной – с туфлями, летом – с босоножками, а осенью – с кроссовками. Какое бы время года не назвать, мешковатые джинсы являются номером 1 среди всех денимовых низов.

Эти джинсы настолько незаменимы, что многие модницы и знаменитости даже миксуют их с вечерними корсетами. В 2025 году делайте ставку на голубой цвет и длину джинсов, которые выглядят так, как будто тянутся по земле.

Широкие джинсы – незаменимая вещь в гардеробе девушек

Слингбэки

Туфли-лодочки все еще остаются актуальными, но большинство стильных девушек демонстрировали свою любовь к слингбекам на маленьких каблуках. Низкие аккуратные каблуки и острый носок – идеальный вариант для прогулок, во время которых вы не устанете.

Слингбеки становятся все более популярными

Пальто в длине макси

Длинное пальто выглядит безупречно, поэтому неудивительно, что от него никто не захочет отказаться в следующем году. В 2025 году останутся актуальными все базовые оттенки и классический крой с отложным воротником с лацканами и пуговицами.

Длинное пальто делает любой образ роскошным

Замшевая сумка

Все девушки знают, что в гардеробе должна быть хотя бы одна, но классическая сумка черного цвета из кожи. Но в этом году ее затмила объемная замшевая сумка в коричневом цвете. Этот аксессуар сможет легко завершить все классические образы с любым верхним нарядом – от пальто до кожаной куртки и бомбера.

Коричневая сумка из замши – самая желанная вещь сезона

Короткая шуба

В начале года стилисты делали ставку на популярность шубы в эстетике "жены мафиози". Фэшн-дивы сначала подхватили волну одеваться в длинные шубы дорогих оттенков, а потом тренд "потерялся". Альтернатива такой шубе нашлась этой осенью, когда модницы начали активно примерять короткие шубы с длинным ворсом. Они всем настолько полюбились, что точно перейдут с нами в следующий сезон.

Короткая шуба становится такой же популярной, как базовый пуховик

Монохром

Все мы любим базовые цвета, потому что они простые, понятные и легкие в стилизации. Впрочем, настоящее искусство заключается не в сочетании нейтральной гаммы цветов, а в создании монохромного образа. Дизайнеры постоянно демонстрируют на модных показах роскошные аутфиты в одном цвете, так что эта эстетика на создание вещей в одном оттенке точно будет еще с нами в 2025 году.

Образ в одном цвете выглядит дорого

Почти все описанные нами вещи имеют универсальный стиль и легко адаптируются к новым трендам, а это значит, что их можно без колебаний совместить с нарядом, который станет модным в следующем году.

Популярность этих вещей основывается на простоте, элегантности и функциональности, поэтому точно делайте ставку на выбранные элементы гардероба и не прогадаете, тем более что с каждым годом все активнее растет тенденция к устойчивому потреблению.

На востребованность описанных нами вещей повлияла глобальная популярность. Наряды, обувь или сумки уже успели приобрести статус "мастхэв", поскольку их рекламируют на себе иконы стиля. Именно поэтому они сохраняют актуальность и переходят из одного сезона в другой. Но главным остается то, что все эти вещи отвечают потребностям современной жизни, поэтому останутся с нами еще в 2025 году.