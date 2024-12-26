На актуальність цих речей у 2025 році впливає кілька факторів, пише 24 Канал. По-перше, це попит серед трендсетерів та модних інфлюенсерів. Чим частіше модні блогерки демонструють певний елемент гардероба, тим більше його хочуть всі дівчата.

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По-друге, більшість трендових позицій насправді стають такими собі мікротрендами на сезон, про які всі забувають за кілька місяців. Цього року на модний Олімп зуміли вибратися кілька ключових позицій серед речей, які точно будуть досить вагомими й доречними в образах в майбутніх сезонах.

Вельветові штани

Ще на початку 2024 року стилісти говорили про популярність вельветових штанів, однак тоді всі їх якось оминули увагою. Справжній "бум" на цю річ стався цієї осені. Модниці вирішили урізноманітнити свої образи та, як альтернативу джинсам та палаццо, обрати для себе штани з вельвету. Вони не лише теплі та зручні, але ще й доволі стильні та добре поєднуються з класичною блузою, сорочкою або ж кежуальними светрами.

Штани з вельвету залишаться в моді наступного року

Колір бургунді

Увесь 2024 рік червоний колір був на піку популярності, однак цієї осені в тренди несподівано увірвався відтінок бургунді. Цей вишуканий колір має дорогий та статусний вигляд незалежно від того, яку річ ви одягнете – базову шкіряну куртку, класичний лонгслів чи романтичну сукню.

Доволі красиво виглядають у винному відтінку сумки та взуття, тому в новому році точно додавайте речі у відтінку бургунді до свого гардероба й не пошкодуєте про це рішення.

Бургунді у 2025 році замінить червоний колір

Балетки в сітку Мері Джейн

Цього року балетки з сіточкою й ремінцем, які мають назву Мері Джейн, – були в списку бажань кожної модниці. Їх досить легко стилізувати з будь-яким вбранням, тож дівчата обирали їх для прогулянок містом в будні чи вихідні.

Якщо ж ви не встигли придбати для себе ці неймовірні балетки, не переживайте – у 2025 році їхня популярність не згасне, а ще більше набуде розголосу. Модниці носили їх з білими шкарпетками задля створення стильного образу. Ймовірно, у новому сезоні нас чекатиме ще щось цікаве.

Балетки в сітку не втрачатимуть популярності

Мішкуваті джинси

Вже кілька років поспіль мішкуваті джинси не перестають з нами крокувати з сезону в сезон. Взимку вони ідеально стилізуються з уггами на високій платформі, навесні – з туфлями, влітку – з босоніжками, а восени – з кросівками. Яку б пору року не назвати, мішкуваті джинси є номером 1 серед всіх денімових низів.

Ці джинси настільки незамінні, що чимало модниць та знаменитостей навіть міксують їх з вечірніми корсетами. У 2025 році робіть ставку на блакитний колір та довжину джинсів, які виглядають так, наче тягнуться по землі.

Широкі джинси – незамінна річ в гардеробі дівчат

Слінгбеки

Туфлі-човники все ще залишаються актуальними, втім більшість стильних дівчат демонстрували свою любов до слінгбеків на маленьких підборах. Низькі акуратні підбори та гострий носок – ідеальний варіант для прогулянок, під час яких ви не втомитеся.

Слінгбеки стають все дедалі популярнішими

Пальто в довжині максі

Довге пальто виглядає бездоганно, тож не дивно, що від нього ніхто не захоче відмовитися у наступному році. У 2025 році залишаться актуальними всі базові відтінки та класичний крій з відкладним коміром з лацканами та ґудзиками.

Довге пальто робить будь-який образ розкішним

Замшева сумка

Усі дівчата знають, що в гардеробі повинна бути хоча б одна, але класична сумка чорного кольору зі шкіри. Та цього року її затьмарила об’ємна замшева сумка в коричневому кольорі. Цей аксесуар зможе легко довершити всі класичні образи з будь-яким верхнім вбранням – від пальта до шкіряної куртки та бомбера.

Коричнева сумка із замші – найбажаніша річ сезону

Коротка шуба

На початку року стилісти робили ставку на популярність шуби в естетиці "дружини мафіозі". Фешн-діви спочатку підхопили хвилю одягатися в довгі шуби дорогих відтінків, а потім тренд "загубився". Альтернатива такій шубі знайшлася цієї осені, коли модниці почали активно приміряти короткі шуби з довгим ворсом. Вони всім настільки полюбилися, що точно перейдуть з нами до наступного сезону.

Коротка шуба стає такою ж популярною, як базовий пуховик

Монохром

Усі ми любимо базові кольори, бо вони прості, зрозумілі та легкі у стилізуванні. Утім, справжнє мистецтво полягає не в поєднанні нейтральної гами кольорів, а в створенні монохромного образу. Дизайнери постійно демонструють на модних показах розкішні аутфіти в одному кольорі, тож ця естетика на створення речей в одному відтінку точно буде ще з нами у 2025 році.

Образ в одному кольорі виглядає дорого

Майже всі описані нами речі мають універсальний стиль та легко адаптуються до нових трендів, а це означає, що їх можна без вагань поєднати з вбранням, яке стане модними наступного року.

Популярність цих речей ґрунтується на простоті, елегантності та функціональності, тому точно робіть ставку на обрані елементи гардероба й не прогадаєте, тим паче що з кожним роком все активніше зростає тенденція до сталого споживання.

На попит описаних нами речей вплинула глобальна популярність. Вбрання, взуття чи сумки вже встигли набути статусу "мастхев", оскільки їх рекламують на собі ікони стилю. Саме тому вони зберігають актуальність та переходять з одного сезону в інший. Та головним залишається те, що всі ці речі відповідають потребам сучасного життя, тому залишаться з нами ще у 2025 році.