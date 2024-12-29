Впродовж року перша леді активно проводила важливі зустрічі, виступала на конференціях, форумах та заходах не лише в Україні, але й за кордоном, пише 24 Канал. Кожен її образ завжди особливий, проте інколи буває повторення певних елементів гардероба, що лише відображає її практичний підхід до моди та свідоме ставлення до використання речей.

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Олена Зеленська для українців є справжньою іконою стилю. Вона має гарний смак до речей, обираючи для себе діловий одяг в поєднанні з речами у стилі casual. Допомагає обирати вбрання дружині президента – стилістка Наталія Каменська, яка є співзасновницею відомого бренду GUNIA Project.

На публіці перша леді найчастіше з’являється у класичних та елегантних костюмах, які вдало підкреслюють її статус. У арсеналі речей дружини президента – безліч костюмів, сорочок, блуз та штанів. Носить Олена Зеленська також сукні та спідниці, втім набагато рідше.

Костюми – є ДНК стилю першої леді. Бездоганні жакети та штани палаццо в поєднанні з вишуканими та символічними аксесуарами – це її безумовна база. Стиль Олени Зеленської завоював величезну прихильність в Україні та за її межами.

За кордоном перша леді з’являється на важливих зустрічав в речах від локальних брендів, популяризуючи українських дизайнерів у всьому світі. Образи дружини президента завжди неймовірно красиві, але в міру стримані. Виходи доповнюють лаконічні зачіски – акуратно вкладене волосся чи елегантний пучок. Олена Зеленська любить ніжний макіяж, який ледь помітний.

Попри те, що образи першої леді справді доволі красиві та стильні, професіонали докладають всіх зусиль, щоб вихід дружини президента відповідав контексту. Що ж саме обирала перша леді на відомі заходи – читайте у нашому підсумковому матеріалі.

Зустріч з королевою Каміллою

У лютому 2024 року Олена Зеленська прибула з візитом до Великої Британії. Там перша леді зустрілася з дружиною короля Чарльза III – королевою Каміллою та подякувала монаршій родині за підтримку та прихисток українських біженців.

На зустріч з королевою дружина президента одягнула чорні штани палаццо в поєднанні з жакетом кремового кольору від українського бренду Litkovska. Її образ доповнювали туфлі-човники та сережки з перлинами.



Олена Зеленська та королева Камілла / Фото з інстаграму першої леді

Зустріч з дружиною Ріші Сунака

Під час свого робочого візиту до Великої Британії Олена Зеленська зустрілася з Акшатою Мурті – дружиною Ріші Сунака, який на той час був прем’єр-міністром. Вже 5 липня він оголосив, що залишає посаду. Причиною стала поразка Консервативної партії на виборах 4 липня.

Перша леді одягнула на знайомство коричневий костюм. Жакет мав шарф замість коміра, який спадав до колін, а штани – розрізи на подолі. Під низ Зеленська одягнула чорну сорочку та чоботи в тон до костюма.

Олена Зеленська зустрілася з Акшатою Мурті

Образ на День вишиванки

Подружжя Зеленських завжди обирає на День вишиванки неймовірні вишиті сорочки. Цього року перша леді з’явилася у вишиванці з яворівським орнаментом від бренду Gaptuvalnya. Сорочка білого кольору з чорним узором стала однією з улюблених у гардеробі першої леді, оскільки впродовж року вона неодноразово одягала її на різні події.

Неймовірна вишиванка першої леді

Вихід у Франції з брошкою у вигляді золотого півника

У червні Володимир та Олена Зеленські прибули до Франції у День висадки союзників у Нормандії. Для урочистої події перша леді вирішила обрати оливкову сорочку з красивим бантом, чорні штани зі стрілкою й темно-синій жакет.

Особливою прикрасою образу стала символічна позолочена брошка "Півник" від бренду GUNIA Project. Ця прикраса у формі глечика-півника є нагадуванням про історію на початку повномасштабної війни.

У квітні 2022 року світ облетіла фотографія зруйнованої багатоповерхівки в Бородянці. Від неї залишилася лише стіна й полиця на кухні, на якій стояв глечик у формі півника. Саме він став символом незламності українського народу.

Винятковий вихід Олени Зеленської у Франції

Олена Зеленська у Вашингтоні

У липні подружжя Зеленських прилетіло з робочим візитом у США. Тоді Олена Зеленська відвідала виставку у Вашингтоні зі спаленими книжками з друкарні Харкова, фотографіями зі зруйнованими університетами та пам’ятками культури.

На захід перша леді обрала стриманий та вишуканий образ. Вона одягнула білу сорочку, яку поєднала з синьою жилеткою та жакетом зверху того ж кольору. Дружина президента постала перед публікою з розпущеним волоссям, а родзинкою її аутфіту стала золотиста брошка. Це прикраса "Полин, Євшан-Зілля" від бренду Ruslan Baginskiy.

Символізм цього аксесуару полягає в тому, що євшан-зілля – полин, квітка українського степу. В літературі "євшан" став синонімом любові до рідної землі та свого коріння. Ця брошка є однією з найулюбленіших в колекції Олени Зеленської. Вперше вона її одягнула ще в травні 2023 року.



Красивий образ Олени Зеленської / Фото з інстаграму першої леді

Олена Зеленська у Великій Британії

Перша леді України під час проведення саміту НАТО зустрілася з новою першою леді Великої Британії Вікторією Стармер. Після парламентських виборів 2024 року, які виграла Лейбористська партія, з 5 липня цю посаду обіймає Кір Стармер.

На чаювання Олена Зеленська обрала для себе неймовірно красивий образ в білих тонах. Дружина президента одягнула молочний костюм, що складався з подовженого жакета та штанів палаццо. Образ перша леді доповнила зачіскою у вигляді низького хвоста, намистом та золотими сережками.

Олена Зеленська на зустрічі з Вікторією Стармер

Вишиванка на День Незалежності

Олена Зеленська з’явилася на День Незалежності в незвичній вишиванці. Вона одягнула сорочку з об’ємними рукавами з орнаментом в чорних кольорах.

Дизайн вишиванки від GUNIA Project натхненний флористичними та анімалістичними мотивами вишитих рушників Наддніпрянщини, Київщини та Сумщини XVIII – XX століть та вишивками козацької старшини XVII – XVIII століть.



Особлива вишиванка Олени Зеленської / Фото з Офісу Президента

Виступ у штаб-квартирі ООН

Олена Зеленська виступила на заході в штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку в класичному костюмі бежевого кольору, до якого підібрала сорочку того ж відтінку. Образ першої леді доповнювала брошка KVITKA від українського бренду Guzema Fine Jewelry.

Особливість прикраси полягає в тому, що прибуток від продажу йде на навчальну програму жінок-військовослужбовиць та ветеранок УШПС.

Олена Зеленська на виступі у Нью-Йорку

Зустріч з королевою Швеції

У Нью-Йорку, на полях Генасамблеї ООН, дружина президента зустрілася з королевою Швеції Сільвією. Олена Зеленська з’явилася в костюмі свого улюбленого темно-синього кольору з жилеткою під низом. Ніжний образ вкотре доповнила брошка KVITKA від української дизайнерки ювелірних прикрас Валерії Гуземи.

Перша леді з королевою Швеції Сільвією

Зустріч Олени Зеленської з Папою Римським

Наприкінці листопада перша леді відправилася з робочою поїздкою до Ватикану. Там вона мала особисту аудієнцію в Папи Римського Франциска. На зустрічі перша леді мала стриманий вигляд. Вона одягнула костюм чорного кольору згідно з протоколом. Це був жакет, який повністю закривав зону декольте, та спідниця довжини міді.

Вбрання Олена Зеленська обрала від українського бренду ELENAREVA. Стилісти зібрали волосся й доповнили зачіску чорним капелюшком із вуаллю від бренду Ruslan Baginskiy.

Перша леді України зустрілася з Папою Римським

Олена Зеленська на 100% дотримується стилю мінімалізм, якому притаманні спокійні кольори та відтінки. Простеживши всі її виходи у 2024 році, можна з легкістю зійтися в єдиному: стиль першої леді впізнаваний і продуманий до дрібниць.

Найчастіше дружина президента обирала для себе блузи, жакети та штани палаццо. Це й не дивно, оскільки вони їй неймовірно личать. 24 Канал й надалі буде пильно слідкувати за новими образами Олени Зеленської, які ще точно неодноразово всіх здивують у 2025 році.