22 мая Наоми исполнилось 55 лет. Однако, кажется, что это число совсем не соответствует действительности. Ведь модель выглядит просто великолепно, пишет 24 Канал.

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Как сейчас одевается Наоми Кэмпбелл

Образы Наоми вызывают массу восхищения. Каждый ее выход по-настоящему феерический.

Модель хорошо продумывает каждый свой лук. Можно смело сказать, что чувство стиля у Наоми в крови.

Наоми не отдает предпочтение определенному стилю. Модель с удовольствием выбирает для себя совершенно разные образы. В частности стоит отметить ее любовь к классике.

Благодаря своей безупречной фигуре модель часто примеряет на себя довольно экстравагантные и открытые вещи. Однако в них она совсем не выглядит вульгарно. Наоми умело играет "на грани".

Любовь модели к аксессуарам это отдельная тема. Она хорошо комбинирует между собой множество украшений, создавая действительно неповторимые комбинации.

Все официальные выходы звезды – безупречная работа стилистов. Однако даже айкреативные фасоны не способны "перекрыть" естественную красоту модели. Все вещи лишь дополняют ее красоту.

Обратите внимание! Особого внимания заслуживает всегда шикарная укладка звезды. С прическами Наоми точно не боится экспериментировать.