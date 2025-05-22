Черной пантере 55: как одевается легендарная модель Наоми Кэмпбелл

Модель Наоми Кэмпбелл называют "черной пантерой". Это и не удивительно. Грация, естественная красота и стиль Наоми очаровывают мгновенно.

22 мая Наоми исполнилось 55 лет. Однако, кажется, что это число совсем не соответствует действительности. Ведь модель выглядит просто великолепно, пишет 24 Канал.

Читайте также Совсем не несчастье: что означает 13 цветов в букете

Как сейчас одевается Наоми Кэмпбелл

Образы Наоми вызывают массу восхищения. Каждый ее выход по-настоящему феерический.

Модель хорошо продумывает каждый свой лук. Можно смело сказать, что чувство стиля у Наоми в крови.

Наоми не отдает предпочтение определенному стилю. Модель с удовольствием выбирает для себя совершенно разные образы. В частности стоит отметить ее любовь к классике.

Благодаря своей безупречной фигуре модель часто примеряет на себя довольно экстравагантные и открытые вещи. Однако в них она совсем не выглядит вульгарно. Наоми умело играет "на грани".

Любовь модели к аксессуарам это отдельная тема. Она хорошо комбинирует между собой множество украшений, создавая действительно неповторимые комбинации.

Все официальные выходы звезды – безупречная работа стилистов. Однако даже айкреативные фасоны не способны "перекрыть" естественную красоту модели. Все вещи лишь дополняют ее красоту.

Обратите внимание! Особого внимания заслуживает всегда шикарная укладка звезды. С прическами Наоми точно не боится экспериментировать.