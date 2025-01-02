Как повторить образ мамы Кевина из "Один дома": наряды, которые актуальны спустя 33 года

В 1992 году на экраны вышла вторая часть культового фильма "Один дома-2". Зрителей захватывает не только невероятный рождественский сюжет о Кевине, который оказывается один в Нью-Йорке. Их внимание приковали и другие герои, к примеру, родители, чьи образы можно повторить даже через 33 года.

В фильме не раскрыто, чем именно занималась мама Кевина, впрочем в сети появилось предположение, что Кейт Маккалистер работала известным модельером, пишет 24 Канал. Об этом свидетельствуют множество манекенов, которые были в квартире и подвале в первой части фильма.

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Мода циклична, поэтому то, что было в тренде 33 года назад, до сих пор остается актуальным. Одна из главных героинь фильма, мать Кевина Кейт Маккалистер достаточно стильно одевалась как и в первой, так и во второй части фильма.

В первом фильме "Один дома" она надела пальто в оттенке camel. Это был фасон пальто-халат с раскидистым выворотом воротника аж на плечи. В 2025 году эта верхняя одежда с размахом вернется в моду.

Во второй части актриса Кэтрин О'Хара надела классическое светло-коричневое пальто с воротником на пуговицах, которое сочетала с с зеленым гольфом, зеленым шарфом, широкими брюками и сапогами на каблуках.

Стилист Елена Шевченко решила продемонстрировать в своем инстаграме, как можно легко и просто повторить этот ауфит на себе. Женщина носит 56 размер одежды, поэтому надела белые широкие брюки, зеленый гольф с горловиной, сапоги на каблуках, зеленые массивные серьги и бежевое пальто.

Как повторить образ мамы Кевина: смотрите видео

Такой аутфит сможет повторить каждая модница, которая любит винтажные образы, поскольку наряды Кейт Маккалистер являются простыми и понятными в наше время. Те, кто не любит зеленый цвет, могут заменить любым базовым свитером или гольфом.