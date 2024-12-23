Пальто в оттенке camel – это классика, которая всегда будет актуальной, пишет 24 Канал. Такое пальто является практичным, поскольку сочетается со всеми возможными вещами, а в монохромном выглядит еще и дорого и стильно.

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В моду возвращается культовое пальто

Верблюжий оттенок является символом женственности и элегантности. Цвет кэмел имеет большую палитру. Пальто могут иметь светлые или темные оттенки, поэтому здесь уже стоит опираться исключительно на собственные предпочтения.

Стильное пальто из новой коллекции собственного бренда Helsa Studio продемонстрировала шведская модель Эльза Хоск, которая надела его с бежевым гольфом, коричневой кепкой и сумкой. Впрочем, особенность этой верхней одежды заключается в фасоне.

Если раньше мы привыкли носить классическое пальто прямого силуэта с двумя рядами пуговиц, или пальто с поясом на одной пуговице, то уже в 2025 году в моду входит пальто-халат с широким выворотом воротника аж на плече.

Больше фото пальто смотрите в серии фотографий

Такую верхнюю одежду в коричневом цвете носила актриса Кэтрин О'Хара, которая сыграла маму Кевина из фильма "Один дома".

На большие экраны культовая лента вышла еще в 1990 году, а это значит, что почти через 35 лет такое пальто все еще остается актуальным. Его можно носить расщепленным, или завязывать с помощью пояса, или тонкого ремня.



Пальто, которое носила в фильме Кейт Маккалистер / Фото Pinterest

В фильме не раскрыто, чем именно занимались родители Кевина, впрочем в сети существует предположение, что Кейт Маккалистер работала модельером. На это указывают множество манекенов, которыми Кевин отпугивал воров. Также их есть достаточно много в подвальном помещении.

Безусловно, мать Кевина имела всегда безупречный и роскошный вид. Ее образы актуальны даже сейчас, поэтому советуем обратить внимание на пальто, которое возвращается в моду.

Чтобы добавить образу нотки стиля Old Money рекомендуем выбирать на низ бежевый гольф и брюки и дополнять look обувью того же оттенка, сумкой и головным убором. Образ выдержанный в одинаковых оттенках выглядит невероятно изысканно и стильно.