Пальто у відтінку camel – це класика, яка завжди буде актуальною, пише 24 Канал. Таке пальто є практичним, оскільки поєднується зі всіма можливими речима, а в монохромні виглядає ще й дорого та стильно.

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У моду повертається культове пальто

Верблюжий відтінок є символом жіночності та елегантності. Колір кемел має велику палітру. Пальта можуть мати світліші чи темніші відтінки, тому тут вже варто опиратися виключно на власні вподобання.

Стильне пальто з нової колекції власного бренду Helsa Studio продемонструвала шведська модель Ельза Госк, яка одягнула його з бежевим гольфом, коричневою кепкою та сумкою. Втім, особливість цього верхнього одягу полягає у фасоні.

Якщо раніше ми звикли носити класичне пальто прямого силуету з двома рядами ґудзиків, чи пальто з поясом на одному ґудзику, то вже у 2025 році в моду входить пальто-халат з розлогим виворотом коміра аж на плечі.

Більше фото пальта дивіться в серії світлин

Такий верхній одяг в коричневому кольорі носила акторка Кетрін О’Гара, яка зіграла маму Кевіна з фільму "Сам удома".

На великі екрани культова стрічка вийшла ще у 1990 році, а це означає, що майже через 35 років таке пальто все ще залишається актуальним. Його можна носити розщепнутим, чи зав’язувати за допомогою пояса, чи тонкого ременя.



Пальто, яке носила у фільмі Кейт Маккалістер / Фото Pinterest

У фільмі не розкрито, чим саме займалися батьки Кевіна, втім у мережі існує припущення, що Кейт Маккалістер працювала модельєркою. На це вказують безліч манекенів, якими Кевін відлякував злодіїв. Також їх є досить багато в підвальному приміщенні.

Безумовно, мати Кевіна мала завжди бездоганний та розкішний вигляд. Її образи є актуальними навіть зараз, тому радимо звернути увагу на пальто, яке повертається в моду.

Щоб додати образу нотки стилю Old Money рекомендуємо обирати на низ бежевий гольф та штани й доповнювати look взуттям того ж відтінку, сумкою та головним убором. Образ витриманий в однакових відтінках виглядає неймовірно вишукано та стильно.