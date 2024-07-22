Секреты идеального образа: как стильно завязать рубашку

Рубашка является одним из обязательных элементов женского гардероба, ведь она всегда выгодно подчеркивает образ. Летом рубашки защищают кожу от прямых солнечных лучей, а также делают лук стильным.

Однако не все знают, как завязать рубашку, чтобы она имела не только эффектный вид, но и не развязывалась. Поэтому стилист Юлия Рябич решила поделиться действенными советами.

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Как стильно завязать рубашку

Самым привычным и, наверное, самым популярным способом завязать рубашку является такой, когда два свободных края рубашки связываются между собой. Однако такой способ является ненадежным.

Поэтому стилистка посоветовала собственный способ, как можно завязывать рубашку. Так, она советует застегнуть рубашку на пуговицы. Один кончик рубашки стоит продеть внутрь через отверстие между пуговицами, а другой – на внешнюю.

После этого стоит расправить рубашку, чтобы она имела красивый и опрятный вид.

Как завязать рубашку: смотрите видео

Как отметила стилист, такой способ обеспечивает не только красивый внешний вид, но и надежность. Ведь имитированный "узелок" не развяжется, а образ всегда будет стильным.