Однак не всі знають, як зав'язати сорочку, щоб вона мала не лише ефектний вигляд, а й не розв'язувалася. Тому стилістка Юлія Рябич вирішила поділитися дієвими порадами.

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Як стильно зав'язати сорочку

Найзвичнішим та й, напевно, найпопулярнішим способом зав'язати сорочку є такий, коли два вільні краї сорочки зв'язуються між собою. Однак такий спосіб є ненадійним.

Тому стилістка порадила власний спосіб, як можна зав'язувати сорочку. Так, вона радить застібнути сорочку на ґудзика. Один кінчик сорочки варто протягнути всередину через отвір між ґудзиками, а інший – на зовнішню.

Після цього варто розправити сорочку, щоб вона мала гарний та охайний вигляд.

Як зав'язати сорочку: дивіться відео

Як зауважила стилістка, такий спосіб забезпечує не лише гарний зовнішній вигляд, а й надійність. Адже імітований "вузлик" не розв'яжеться, а образ завжди буде стильним.