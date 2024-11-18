В моду врываются брюки в ромбы: их показала на себе известная модель

Известная модель Эльза Хоск постоянно показывает своей аудитории стильные образы. На днях блондинка продемонстрировала интересный аутфит на основе необычных брюк в ромбовый принт и отметила, как выглядит it-сумка сезона.

Эльза Хоск получила известность благодаря тому, что была "ангелом" Victoria's Secret, а теперь является иконой стиля для почти 9-миллионной аудитории, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм шведской манекенщицы.

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Модель умеет удивлять фанатов интересными образами и сочетаниями. Инстаграм-страница девушки уже давно переросла в хобби, поэтому девушка с большим удовольствием демонстрирует обновки и диктует модницам со всего мира модные тренды. Также она учит, как грамотно сочетать эти вещи между собой, чтобы получился стильный и совершенный аутфит.

Эльза Госк безупречно разбирается в последних тенденциях, поэтому во время последнего выхода показала красивый look, в основе которого были необычные брюки и актуальная сумка на зимний сезон.

Модель показала стильный образ

Блондинка со скандинавскими корнями любит экспериментировать в своих образах, поэтому устроила себе небольшую фотосессию в стильных, кэжуальных вещах. Эльза надела белый свитер, который соединила с классической черной косухой оверсайз.

На низ девушка примерила брюки хаки с ромбиками и косыми полосками в сочетании с коричневыми кроссовками Adidas. Стильные и необычные брюки модель довершила черным поясом. Они станут отличной альтернативой базовым джинсам или классическим палаццо.

Также Эльза Хоск обратила внимание на аксессуар. Она дополнила образ черной сумкой в форме полумесяца от ISABEL MARANT, назвав ее главной сумкой сезона.

Что касается сумок, то в этом сезоне актуальны аксессуары из 2000-х – это сумка под мышку, сумка-багет, прямоугольная сумка-тоут и сумка с клапаном, которая сейчас на пике популярности.