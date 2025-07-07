Лето – это лучшее время для экспериментов, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan. Благодаря шелковому платку можно создать стилизации с элегантным шармом и нежностью.

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На примере модных инфлюенсеров рассказываем о нескольких вариантах, которые легко повторить, все они – стильные и интересные.

Платок на шее

Завязав платок на шее, вы сможете добавить образу элегантности и романтичности. Эта база остается актуальной длительное время. Такую акцентную деталь добавляйте к рубашкам, блузы или льняных костюмов.

Платок на талии

В этом году наблюдается настоящий бум на монохромные образы с платком красочного акцента. Девушки завязывают аксессуар на талии поверх джинсов или брюк. Благодаря платку можно даже украсить сарафан и платье.

Платок-бандана

В инстаграме завирусился способ ношения шелкового платка в виде банданы. Такой головной убор выглядит эстетично и практично. Красивый образ можно создать с помощью интересных солнцезащитных очков.

Платок на сумке

Завяжите платок на ручке сумки. Это станет интересным дополнением и придаст аксессуару определенного летнего вайба.

При желании, платок можно завязать на волосах. Хорошо вещь выглядит на хвосте или пучке. Среди популярных вариантов – цветные платки, однотонные, с кружевом и платки-ленты, которые добавляют стиля.