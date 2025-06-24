Стойкие духи для женщин с невероятным шлейфом: их все обожают

Шлейфовые духи являются одними из самых любимых в коллекции женщин, поскольку их запах ощущается длительное время на коже и одежде. Кроме того, после них тянется длинный шлейф, так что с таким ароматом остаться незаметными невозможно.

Стойкость духов и их шлейф зависят от состава композиции, концентрации масла, а еще от определенного типа кожи и температуры воздуха, пишет 24 Канал.

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В подборке собрано несколько духов, которые обожают женщины за стойкость и приятный аромат, который не забывается.

Very Good Girl Glam Eau de Parfum, Carolina Herrera

Аромат наполнен запахом сладкой вишни, розы и ванили. Особую нотку парфюму придает ветивер, миндаль, бурбонская ваниль и черная вишня.



Любимые женские духи / Фото Pinterest

La Vie Est Belle от Lancôme

Парфюм является любимым многих женщин на протяжении длительного времени. Композиция состоит из запаха черной смородины и груши. Далее аромат раскрывается запахом апельсина, жасмина и ириса. Основная нота наполнена пралине и ванилью.



Любимые женские духи / Фото Pinterest

Bright Crystal от Versace

Аромат подходит женщинам, которые любят фруктовые и цветочные запахи. Верхние ноты окутаны гранатом и льдом, а дальше аромат раскрывается пионами, магнолиями и лотосом. Базовые ноты наполнены амброй и мускусом.



Любимые женские духи / Фото Pinterest

Kilian Love Don't Be Shy

Этот парфюм сочетает запах зефира и ванили. Интересного послевкусия придают фруктовые и землистые ноты. Аромат довершает запах розы, жимолости и апельсина.



Любимые женские духи / Фото Pinterest

Lancôme Idôle

Парфюм состоит из мускуса, цитрусовых, ванили и жасмина. Они имеют хороший шлейф, который тянется много метров.



Любимые женские духи / Фото Pinterest

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