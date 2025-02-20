Эта стрижка творит чудеса: прическа, которая омолаживает и подходит всем женщинам

Готовясь к весне и обновлению образа, советуем присмотреться к интересной стрижке, которая способна освежить образ. Прическа похожа на удлиненный боб, а ее главной фишкой является длина до ключицы.

В 2025 году в моде будет стрижка до плеч Clavi Cut – это отличный вариант для тех, кто не хочет сильно коротко стричься, пишет 24 Канал. Основной плюс прически заключается в том, что она подходит абсолютно всем женщинам и даже способна скрыть недостатки.

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Clavi Cut – популярная стрижка 2025 года

Эта стрижка уже получила свой статус самой универсальной прически года. Благодаря своей элегантности, простоте в уходе и способности подчеркнуть красоту лица, стрижка стала любимицей многих.



Стильная прическа на весну 2025 / Фото Pexels

Такая форма прически не является новинкой, поскольку она имела популярность еще в 90-х годах. Есть два варианта стрижки – это идеально ровный срез, который визуально делает лицо вытянутым или каскадный вариант, который смягчает лицо и придает волосам объем. Практичность и лаконичность – это главные особенности этой прически.

Clavi Cut – это удлиненный вариант боба, длина волос которого достигает ключиц. Стрижка прекрасно подчеркивает изящество шеи и самих ключиц, создавая изысканный и естественный вид.



Стильная прическа на весну 2025 / Фото Pexels



Стильная прическа на весну 2025 / Фото Pexels

Прическа идеально подходит тем, у кого было каре, но внезапно захотелось отрастить волосы. Такая стрижка станет идеальным промежуточным вариантом. Преимуществом прически является еще и то, что она одинаково подходит для густых или тонких волос, прямых или вьющихся.

Филировка стрижки добавляет ей легкости и естественности и прекрасно подходит для повседневной носки. Слои уже обеспечивают текстуру и объем, а челка помогает изменить внешние черты лица и особенно подойдет старшим женщинам, которые хотят скрыть на лбу морщины.



Стильная прическа на весну 2025 / Фото Pexels

Clavi Cut идеальна тем, что имеет широкий спектр различных стилей – это могут быть гладкие волосы, с легкими локонами, боковым пробором или кудрями.