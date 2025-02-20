У 2025 році в моді буде стрижка до плечей Clavi Cut – це чудовий варіант для тих, хто не хоче сильно коротко стригтися, пише 24 Канал. Основний плюс зачіски полягає в тому, що вона пасує абсолютно всім жінкам та навіть здатна приховати недоліки.

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Clavi Cut – популярна стрижка 2025 року

Ця стрижка вже отримала свій статус найуніверсальнішої зачіски року. Завдяки своїй елегантності, простоті в догляді та здатності підкреслити красу обличчя, стрижка стала улюбленицею багатьох.



Стильна зачіска на весну 2025 / Фото Pexels

Така форма зачіски не є новинкою, оскільки вона мала популярність ще у 90-х роках. Є два варіанти стрижки – це ідеально рівний зріз, який візуально робить обличчя витягнутим або ж каскадний варіант, який пом’якшує лице та надає волоссю об’єм. Практичність та лаконічність – це головні особливості цієї зачіски.

Clavi Cut – це подовжений варіант боба, довжина волосся якого досягає ключиць. Стрижка чудово підкреслює витонченість шиї й самих ключиць, створюючи вишуканий та природний вигляд.



Стильна зачіска на весну 2025 / Фото Pexels



Стильна зачіска на весну 2025 / Фото Pexels

Зачіска ідеально підходить тим, в кого було каре, але раптово захотілося відростити волосся. Така стрижка стане ідеальним проміжним варіантом. Перевагою зачіски є ще й те, що вона однаково підходить для густого чи тонкого волосся, прямого або кучерявого.

Філірування стрижки додає їй легкості та природності й чудово підходить для повсякденного носіння. Шари вже забезпечують текстуру та об’єм, а чубчик допомагає змінити зовнішні риси обличчя й особливо підійде старшим жінкам, які хочуть приховати на чолі зморшки.



Стильна зачіска на весну 2025 / Фото Pexels

Clavi Cut ідеальна тим, що має широкий спектр різноманітних стилів – це може бути гладке волосся, з легкими локонами, бічним проділом чи кучерями.