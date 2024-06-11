Культовая прическа Рэйчел из "Друзей" возвращается в тренды: как выглядит прическа C-Cut

Недаром говорят, что все новое –это хорошо забытое старое. Так, в тренды возвращается культовая прическа Рэйчел Грин из сериала "Друзья" –C-Cut

В 2024 году эта стрижка получила обновленное название. И, как отмечают стилисты, такая прическа подойдет всем.

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Прическа Рэйчел из "Друзей" стала трендовой

Стрижка боб особенно популярна в этом году. Существует множество вариаций, как сделать трендовую прическу – от гидробоба до боба принцессы. Однако сейчас в моду буквально врывается стрижка Рэйчел Грин из сериала "Друзья".

Так, легендарная стрижка Дженнифер Энистон из 90-х с объемными слоями снова на пике популярности.

Чи не щодня у світі з'являються нові тренди. У безлічі модних тенденцій та нововведень легко загубитися. Щоб цього не сталося, важливо спиратися на свою індивідуальність. Підкреслити власну особливість та унікальність допоможе білизна від українського бренду. У колекції виробника легко знайти моделі, які сподобаються та пасуватимуть, як поціновувачкам яскравих кольорів, оригінальних і актуальних дизайнів, так і тим, хто понад усе цінує класику, натуральність та надійність.



Дженнифер Энистон с прической C-cut / Фото Getty Images

Прическа C-cut получила свое название благодаря слоям, которые образуют форму полумесяца вокруг лица. Такая стрижка также имеет очень объемную текстуру.

Как отмечают стилисты, такая стрижка подходит всем без исключения. Даже обладательницы вьющихся волос будут иметь невероятный вид, ведь тогда локоны будут хорошо спадать в форме буквы С.

Стрижка C-cut в трендовом исполнении: смотрите фото

К слову, укладывать такую прическу достаточно просто. Достаточно высушить волосы, подкручивая концы внутрь.