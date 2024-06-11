У 2024 році ця стрижка отримала оновлену назву. І, як наголошують стилісти, така зачіска пасуватиме всім.

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Зачіска Рейчел з "Друзів" стала трендовою

Стрижка боб особливо популярна цього року. Існує безліч варіацій, як зробити трендову зачіску – від гідробоба до боба принцеси. Однак нині в моду буквально вривається стрижка Рейчел Грін із серіалу "Друзі".

Так, легендарна стрижка Дженніфер Еністон із 90-х з об'ємними шарами знову на піку популярності.

Чи не щодня у світі з'являються нові тренди. У безлічі модних тенденцій та нововведень легко загубитися. Щоб цього не сталося, важливо спиратися на свою індивідуальність. Підкреслити власну особливість та унікальність допоможе білизна від українського бренду Anabel Arto. У колекції виробника легко знайти моделі, які сподобаються та пасуватимуть, як поціновувачкам яскравих кольорів, оригінальних і актуальних дизайнів, так і тим, хто понад усе цінує класику, натуральність та надійність.



Дженніфер Еністон із зачіскою C-cut / Фото Getty Images

Зачіска C-cut отримала свою назву завдяки шарам, які утворюють форму півмісяця навколо обличчя. Така стрижка також має дуже об'ємну текстуру.

Як наголошують стилісти, така стрижка пасує усім без винятку. Навіть власниці кучерявого волосся матимуть неймовірний вигляд, адже тоді локони гарно спадатимуть у формі літери С.

Стрижка C-cut в трендовому виконанні: дивіться фото

До слова, вкладати таку зачіску досить просто. Достатньо висушити волосся, підкручуючи кінці всередину.