Стрижка Селены Гомес в стиле 90-х снова в тренде: создаст свежий вид

Селена Гомес сделала этим летом актуальную стрижку, которая напоминает прически из 90-х годов. Темные волосы приобрели мягкие подвижные слои, которые добавляют стрижке легкости и свежести.

Такая прическа подойдет всем, кто не хочет терять длины волос, но мечтает об объеме у корней, который придают именно эти слои, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan. Довольно хорошо смотрятся короткие передние пряди, которые обрамляют лицо ниже линии подбородка в сочетании с текстурированными кончиками.

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Как сделать стрижку в стиле 90-х?

Длина должна достигать уровня лопаток. Легкие длинные слои необходимы для объема, а обрамление лица должны добавить слои ниже челюсти. Мягкость легко получается благодаря текстурированным кончикам.

Стрижка хорошо подходит для круглого лица, потому что визуально удлиняет и добавляет вертикальных линий. Мягкие слои и грамотное обрамление прекрасно смотрится с овальной и квадратной формой лица.

Для получения укладки как у Селены Гомес нужно воспользоваться феном и брашингом. Создайте подкрученные наружу концы, мягкие волны или пышные локоны в стиле 90-х годов.

Аналогичную стрижку примеряли уже многие женщины, поэтому она действительно актуальна. Прическа подойдет всем, кто хочет что-то новое, но не имеет желания стричь или красить волосы.

Кстати, женщины после 40 лет ищут стрижки, которые омолаживают и легко укладываются. Мы рассказали о нескольких причесок, которые подходят женщинам в их возрасте.