Стрижка каскад: кому она на самом деле подходит

Стрижка каскад считается универсальной. Однако многие женщины замечали, что "носить" такую ​​прическу тяжело. Ведь она может выглядеть совсем не так, как на картинках.

Дело в том, что каскад больше всего подходит именно под волнистые волосы. Только в таком случае прическа будет хорошо выглядеть без всякой укладки, пишет 24 Канал со ссылкой на Sayple.

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Что нужно знать о стрижке каскад

Каскад – стрижка, которая формируется благодаря многослойности. Обладательницам прямых волос придется ежедневно заморачиваться с укладкой, если они хотят "носить" такую прическу. А вот для тех, кто имеет естественные кудри, все гораздо проще

Одним из удачных примеров каскада является стрижка актрисы Дженнифер Энистон. Она не меняет свою прическу в течение многих лет.

Заметьте! У Дженнифер прямые волосы. Но ее стрижка выглядит хорошо именно благодаря дополнительному объему, который создает актриса через правильную укладку.

Каскад можно делать на любую длину. Он подойдет даже для очень коротких волос.

Главным преимуществом каскада является его универсальность. Ведь он подходит под все типы лица.

Обратите внимание! Каскад еще и очень практичная стрижка, ведь ее можно не обновлять в течение 3 – 5 месяцев.