Prinsess, итальянский и эмо: какие бывают виды причесок боб
Источник:Vogue
Стрижка боб является одной из самых популярных, поэтому для разнообразия, hair-стилисты успели найти немало причесок, которые имеют невероятный вид. Знакомим вас с самыми интересными из них подробнее.
Боб соблазнила знаменитостей во всем мире, пишет Vogue. Коротко подстригли свои волосы Хейли Бибер, Джиджи Хадид, Сидни Суини и многие другие. Убранная длина способна освежить кончики и создать радикальную смену образа.
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Princess боб
Такой роскошный боб способен безупречно подчеркнуть образ благодаря выпрямленной объемной укладке как у Марии Олимпии – принцессы Греции и Дании.
Итальянский боб
Средиземноморский боб – это более длинная и спокойная версия стрижки. Прическа требует прикорневого объема и прекрасно смотрится с боковым пробором. Чтобы избежать изысканности, такую прическу советуют укладывать пальцами.
Эмо-боб
Такая прическа напоминает готический образ – это суперпрямые волосы, разделены чистым пробором со структурированным, гладким видом.
Mob bob
В определенный период в моду вошла вирусная эстетика "жены мафиози", которая оставила свой след на прическах. Такие волосы имеют характерные классические волны и боковой пробор.
Микробоб
Эта стрижка довольно рискованная из-за микродовжины, однако выглядит такая прическа привлекательно и элегантно. Однако надо понимать, что даже такая короткая стрижка потребует больше ухода.
Шегги боб
Эта прическа должна иметь небрежный вид. Для ее создания требуется многослойная техника стрижки и челки-шторки.
Гладкий боб
Это один из самых простых вариантов стрижки боб, поскольку требует максимальной естественности волос. Гладкий боб не подойдет девушкам с пористыми волосами, поскольку кончики должны быть увлажнены и подвижны.