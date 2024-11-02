Стрижки для тонких волос способны изменить образ и сделать лицо более выразительным и ухоженным, сообщает 24 Канал. Тем девушкам, у которых тонкие волосы, а с приходом осени начали активнее выпадать, лучше таки сосредоточиться на нескольких вариантах стрижки, которая придаст визуального объема.

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Kitty Cut

Эта стрижка состоит из тонких деликатных слоев, которые придают волосам структуру и динамизм. Kitty Cut прекрасно подходит для волос средней длины. В классическом варианте достигает плеч и опускается до ключиц.



Прически, которые придают объем / Фото Pinterest

Удлиненный боб

Такая стрижка выглядит стильно и довольно практично. Удлиненный боб – это эффектная и привлекательная стрижка, которая подходит любой женщине. Плюс ее в том, что она роскошно выглядит в различных вариациях окрашивания и укладки. Чтобы добавить объема, надо создать кудри на волосах.



Прически, которые придают объем / Фото Pinterest

Стрижка бабочка

Эта стрижка привлекает внимание своей многослойностью и объемом, который создается благодаря сочетанию длинных и коротких прядей. Для этого типа стрижки характерна многослойная структура, которая в развернутом виде имитирует крылья бабочки.



Прически, которые придают объем / Фото Pinterest

Боб-каре

Стрижка идеальна для тех, кто хочет придать волосам дополнительный объем. Боб-каре подходит женщинам любого возраста и любой формы лица. Ее легко укладывать, поэтому она не составит проблем в стилизации. Стрижка подходит для разных типов лица.



Прически, которые придают объем / Фото Pinterest