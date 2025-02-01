Омолаживающие стрижки для женщин после 55 лет: самые трендовые прически

С наступлением теплого периода все больше женщин хотят освежить образ не только благодаря наряду, но и прическе. Чтобы подобрать для себя идеальную стрижку, стоит определиться с подборкой референсов и проанализировать, какая из них будет лучше всего подходить по форме лица и текстуре волос.

Чем больше вариантов причесок вы просмотрите, тем лучше будете видеть, чего действительно хочется, пишет 24 Канал. Те, кто находятся в поиске идей для обновления образа предлагаем увидеть несколько трендовых стрижек 2025 года – от коротких до длинных.

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Шегги

Такая стрижка подойдет для тех женщин, которые хотят добавить своему образу немного легкой небрежности. Техника предполагает выстригание большого количества слоев и активную филировку. Длина стрижки шегги и толщина прядей может быть разной. Легкий небрежный эффект придает определенной дерзости.



Омолаживающие стрижки для старших женщин / Фото Pinterest

Блант боб

Эта стрижка боб предусматривает длину волос от мочек ушей до линии подбородка. В переводе с английского название прически означает "тупой боб". Стрижка может быть максимально короткой или немного удлиненной. Важной деталью остаются непрофилированные кончики волос.



Омолаживающие стрижки для пожилых женщин / Фото Pinterest

Пикси

Прическа является универсальной и подходит для женщин всех возрастов, с разным типом лица и волос. Пикси может быть коротким, средней длины или удлиненным. Среднее пикси подойдет для тех, кто хочет сохранить длину, но и добавить характерности, а удлиненные пряди подойдут тем, кто боится классического короткого пикси.



Омолаживающие стрижки для старших женщин / Фото Pinterest

Каре

Для женщин, которые хотят иметь современный вид, но не терять длину волос, советуем остановиться на стрижке каре. В классическом варианте это стрижка средней длины, при которой волосы доходят до уровня челюсти или плеч. Вариантов каре есть множество, среди них французское каре, с челкой, асимметричное и другие.



Омолаживающие стрижки для старших женщин / Фото Pinterest

Челка

Парикмахеры отмечают, что челка может добавить образу свежести, скрыть возрастные морщины на лбу и омолодить. Выберите для себя прическу с челкой, чтобы иметь красивый и эффектный вид, при этом визуально убрав несколько лишних лет.



Омолаживающие стрижки для старших женщин / Фото Pinterest