Не только короткие волосы: идеи стрижек для женщин за 50
- Для женщин в возрасте за 50 лет подойдут варианты стрижек разной длины, не требующие сложной укладки.
- Среди рекомендаций – длинные волосы с мягкой челкой, пряди, обрамляющие лицо, и даже пикси.
Удачно подобрать стрижку после 50 – это не про "спрятаться" от возраста, а красиво его подчеркнуть. Однако с годами структура волос меняется, поэтому стоит выбрать форму, которая подходит к их текстуре, вашему ритму жизни и характеру.
В подборке от The Pioneer Woman есть варианты разной длины, передает 24 Канал. Стрижки выглядят свежо и не требуют сложной укладки – с референсами на звездные образы.
Какие стрижки подойдут женщинам за 50?
- Длинные волосы с мягкой челкой
Если хотите обрамить лицо, но без резких изменений, обратите внимание на удлиненную челку с пробором посередине, что ложится на две стороны. Она естественным образом "вплетется" в основную длину, когда отрастет.
Кстати, такую прическу имеет 52-летняя супермодель Хайди Клум.
Длинные волосы с мягкой челкой / Фото из инстаграма Хайди Клум
- Взъерошенная пикси
Эта непринужденная прическа идеально подойдет женщинам, которые стремятся выглядеть молодо и не тратить много времени на уход за волосами.
Короткая многослойная стрижка 51-летней Оливии Колман имеет характерную текстуру и объем, что создает "игривый" эффект.
Взъерошенный пикси / Фото из инстаграма Burberry, скриншот
- Длинные пряди, обрамляющие лицо
Длинные пряди, обрамляющие лицо, – фирменный стиль 56-летней звезды сериала "Друзья" Дженнифер Энистон, который до сих пор не вышел из моды.
Мягкие слои волос добавляют движения и подчеркивают черты лица, а длина выглядит легко. Этот универсальный образ подходит для повседневной носки, но выглядит как только что из салона.
Длинные пряди, обрамляющие лицо / Фото из инстаграма Дженнифер Энистон, GettyImages
К слову, волосы актрисы – это труд целой команды колористов и стилистов, пишет Vogue. С возрастом звезда начала носить более длинную длину, но неизменным остается сложное окрашивание. Большое количеством прядей и светлых бликов придают объема и глубины.
