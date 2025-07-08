Самые красивые стрижки каре: роскошные варианты для любого возраста

В летнее время многие женщины хотят несколько освежить образ и укоротить длину волос, поэтому прибегают к стрижке каре. Ошибочно кажется, что есть только один вариант этой прически, впрочем вариаций есть несколько, поэтому каждая сможет выбрать что-то для себя.

Каре подходит для любых волос – тонких, густых, прямых или вьющихся, пишет 24 Канал. Но если есть те женщины, которые страдают на наличие объема, то стрижка каре его прекрасно обеспечит.

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В общем, каре является универсальной прической, которая удачно подойдет к различным формам лица. Парикмахеры составили самый популярный список каре, которые являются актуальными и популярными.

Объем благодаря наслоению

Для того, чтобы создать объем, нужно правильно высушить волосы. Эффекта смогут достичь даже те, кто имеет редкие и тонкие пряди. Кроме того, создать объем можно благодаря наслоению волос на другую сторону.

Каре с челкой

Создайте красивое дополнение к каре с помощью челки. Для интересного вида, можно уложить ее в кудри или волны, или сделать растрепанный вид. Каре с челкой подойдет для тех, кто носит короткие волосы, но не решается добавить эту интересную деталь к прическе.

Укороченное каре выше подбородка

Этот короткий вариант – идеальная стрижка для тех, кто решался на смелое каре. Красиво стрижка выглядит, если сделать идеально ровный пробор посередине.

Тупые концы

Каре с тупыми концами смотрится довольно красиво. Чтобы их подчеркнуть, можно придать изгиба внутрь во время сушки.

К слову! Стилисты рекомендуют естественные оттенки волос на лето, которые не требуют частого посещения салонов. Как выглядят модные цвета на лето – читайте в нашем материале.