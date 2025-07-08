Каре підходить для будь-якого волосся – тонкого, густого, прямого чи кучерявого, пише 24 Канал. Та якщо є ті жінки, які страждають на наявність об’єму, то стрижка каре його чудово забезпечить.

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Загалом, каре є універсальною зачіскою, яка вдало підійде до різних форм обличчя. Перукарі склали найпопулярніший список каре, які є актуальними та популярними.

Об’єм завдяки нашаруванню

Для того, щоб створити об’єм, потрібно правильно висушити волосся. Ефекту зможуть досягнути навіть ті, хто має рідкі й тонкі пасма. Окрім того, створити об’єм можна завдяки нашаруванню волосся на інший бік.

Каре з чубчиком

Створіть гарне доповнення до каре за допомогою чубчика. Для цікавого вигляду, можна вкласти його в кучері чи хвильки, або зробити розпатланий вигляд. Каре з чубчиком підійде для тих, хто носить коротке волосся, але не наважується додати цю цікаву деталь до зачіски.

Вкорочене каре вище підборіддя

Цей короткий варіант – ідеальна стрижка для тих, хто наважувався на сміливе каре. Красиво стрижка виглядає, якщо зробити ідеально рівний проділ посередині.

Тупі кінці

Каре з тупими кінцями має досить гарний вигляд. Щоб їх підкреслити, можна надати вигину всередину під час сушіння.

До слова! Стилісти рекомендують природні відтінки волосся на літо, які не потребують частого відвідування салонів. Як виглядають модні кольори на літо – читайте в нашому матеріалі.